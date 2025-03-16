Торговля Украины в начале года: импорт почти вдвое превысил экспорт — Finance.ua

Торговля Украины в начале года: импорт почти вдвое превысил экспорт
В январе-феврале 2025 года в Украину импортировали товаров на сумму $11,3 млрд, а экспортировали — на $6,3 млрд. При этом налогооблагаемый импорт составил $8,6 млрд, что составляет 76% от общих объемов импортируемых товаров.
Об этом сообщили в Государственной таможенной службе.
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Налоговая нагрузка на 1 кг облагаемого налогом импорта в январе-феврале 2025 года составила 0,49 долл./кг.
Из каких стран экспортировали и импортировали больше всего
По данным таможни, страны, из которых больше импортировали товаров в Украину: Китай — $2,6 млрд, Польша — $1 млрд и Германия — $841 млн.
Экспортировали из Украины больше всего в Польшу — на $714 млн, Испании — на $464 млн, Италии — на $449 млн.
В общих объемах ввезенных в январе-феврале товаров 67% составили следующие категории товаров:
- машины, оборудование и транспорт — $4,3 млрд (26,3 млрд грн таможенных платежей уплачено в бюджет);
- продукция химической промышленности — $2 млрд (15,8 млрд грн);
- топливно-энергетические — $1,4 млрд (26,8 млрд грн).
В тройку наиболее экспортируемых из Украины товаров вошли:
- продовольственные товары — $3,7 млрд;
- металлы и изделия из них — $624 млн;
- машины, оборудование и транспорт — $568 млн.
За январь — февраль 2025 года при таможенном оформлении экспорта товаров, на которые установлена вывозная пошлина, в бюджет уплачено 41,2 млн грн.
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