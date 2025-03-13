Украина планирует выход на 31 новый экспортный рынок — Finance.ua
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Украина планирует выход на 31 новый экспортный рынок

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Госпродпотребслужба начала работу по 31 новому рынку, на которые украинские предприятия хотят экспортировать.
Об этом в интервью Укринформу рассказал глава Государственной службы Украины по вопросам безопасности пищевых продуктов и защиты потребителей Сергей Ткачук.
Глава ведомства отметил, что в прошлом году разрешение на экспорт продукции в ЕС получили 22 отечественных производителя пищевых продуктов. В частности, из них 12 — это производители мяса птицы и продукции из него, 3 — рыбоперерабатывающие предприятия и 5 — молокоперерабатывающие.
Для производителей меда также была проведена «переаккредитация», потому что с ноября прошлого года в ЕС введен перечень предприятий — импортеров меда. По результатам проведенных инспекций, в этот список вошли 28 украинских производителей и переработчиков меда.
Кроме того, в прошлом году было утверждено 39 экспортных мощностей по производству несъедобных продуктов животного происхождения, из которых 8 предприятий впервые попали в реестр, а для 31 предприятия расширен ассортимент несъедобных продуктов и страны экспорта.
Ткачук также отметил, что украинские производители переориентируются на страны Африки, Ближнего Востока и Китай, в частности, в связи с квотами на определенные группы товаров в ЕС. Несмотря на это, если украинский бизнес хочет выходить на другие новые рынки, в Госпродпотребслужбе готовы помочь.
Глава ведомства прогнозирует, что в этом году удастся открыть не меньше, а может, и больше рынков, чем в 2024 году. Украина имеет право на экспорт аграрной продукции по 364 торговым направлениям.
По материалам:
uaprom
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