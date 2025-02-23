Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных $17 млрд — Finance.ua
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Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных $17 млрд

Аграрный рынок
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Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных $17 млрд
Торговля агропродукцией между Украиной и ЕС достигла рекордных $17 млрд
Евросоюз остается основным поставщиком агропродукции в Украине. В 2024 году взаимная торговля сельхозтоварами между Украиной и ЕС достигла рекордного уровня — почти $17 млрд.
Об этом пишет Infagro.
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Это самый высокий показатель за период действия Соглашения об ассоциации между Украиной и ЕС и на 3% превышает предыдущий рекорд 2022 года, что составило $16,5 млрд.

Основные европейские партнеры Украины

По итогам года положительное сальдо для Украины составило около $9 млрд.
Основными европейскими партнерами Украины стали: Испания, Польша, Нидерланды, Германия, Италия, Румыния, Франция и Бельгия. На эти страны пришлось 80% от общего торгового оборота агропродукции между Украиной и ЕС.
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Объем импорта агропродукции из ЕС в Украину в 2024 году составил $4,0 млрд, что на 9% больше, чем в 2023 году.
Структура импорта остается менее выраженной, чем в экспорте.
При этом наиболее значительные объемы приходятся на следующие группы товаров:
  • напитки — 484 млн долларов;
  • пищевые продукты, экстракты и концентраты — 405 млн долларов;
  • табачные изделия — 385 млн долларов;
  • кормовые продукты для животных, остатки и отходы — 356 млн долларов;
  • какао и шоколадные изделия — 289 млн долларов.
По материалам:
Дзеркало Тижня
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