Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн — Finance.ua

Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн Сегодня 20:20 — Аграрный рынок

Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн

По состоянию на 19 февраля в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 27 млн ​​998 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 939 тыс. тонн или на 3,4% больше, чем в прошлом году.

Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.

По состоянию на 19 февраля экспорт украинской пшеницы составляет 11 млн 668 тыс. тонн, что на 1 млн 147 тыс. тонн или на 10,9% больше, чем в прошлом году.

Также украинские аграрии экспортировали 2 млн 109 тыс. тонн ячменя и 10,8 тыс. тонн ржи.

Экспорт украинской кукурузы составил 13 млн 784 тыс. тонн, что на 941 тыс. тонн или на 6,8% меньше, чем в прошлом году.

Кроме того, за границу отправили 46,1 тыс. тонн муки (или 61,5 тыс. тонн в перерасчете на зерно), что на 25,6 тыс. тонн или в 1,55 раза меньше, чем в прошлом году.

Напомним, доля агропродукции в общем экспорте Украины составляет 64%.

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