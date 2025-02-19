Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн — Finance.ua

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Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн

Аграрный рынок
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Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн
Экспорт зерна почти достиг 28 млн тонн
По состоянию на 19 февраля в 2024/2025 МГ Украина экспортировала 27 млн ​​998 тыс. тонн зерновых и зернобобовых культур, что на 939 тыс. тонн или на 3,4% больше, чем в прошлом году.
Об этом сообщается на сайте Министерства аграрной политики и продовольствия Украины.
По состоянию на 19 февраля экспорт украинской пшеницы составляет 11 млн 668 тыс. тонн, что на 1 млн 147 тыс. тонн или на 10,9% больше, чем в прошлом году.
Также украинские аграрии экспортировали 2 млн 109 тыс. тонн ячменя и 10,8 тыс. тонн ржи.
Экспорт украинской кукурузы составил 13 млн 784 тыс. тонн, что на 941 тыс. тонн или на 6,8% меньше, чем в прошлом году.
Кроме того, за границу отправили 46,1 тыс. тонн муки (или 61,5 тыс. тонн в перерасчете на зерно), что на 25,6 тыс. тонн или в 1,55 раза меньше, чем в прошлом году.
Напомним, доля агропродукции в общем экспорте Украины составляет 64%.
По материалам:
agrotimes.ua
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