Аграрии просят продлить обновление статуса критичности до конца марта — Finance.ua

Аграрии просят продлить обновление статуса критичности до конца марта Сегодня 21:22 — Аграрный рынок

Аграрии просят продлить обновление статуса критичности до конца марта

Аграрный сектор остро нуждается в продлении срока обновления статуса критически важных предприятий, чтобы обеспечить стабильную работу отрасли в весенний сезон.

Об этом в телеэфире заявил заместитель председателя Всеукраинского аграрного совета Денис Марчук, сообщает пресс-служба ВАР

Он отметил, что в результате кибератаки значительное количество заявок на бронирование просто не было своевременно проработано. Из-за технических трудностей многие аграрные предприятия оказались в ситуации, когда они не смогли своевременно подать документы, которые ставят под угрозу проведение посевной кампании. Из-за большого количества заявок их обработка в Министерстве аграрной политики и продовольствия задерживается.

«Мы упускаем возможность бронирования для тысяч аграрных предприятий, что означает нехватку рабочих рук во время активной фазы посевной кампании. Особенно критично это для таких специальностей как трактористы и комбайнеры, которых и так не хватает. Именно поэтому мы обращаемся к правительству с просьбой продлить сроки обновления статуса критических предприятий до 31 марта, чтобы обеспечить стабильность аграрного производства», — добавил Марчук.

В ВАР ожидают, что в ближайшее время Министерство экономики подаст предложение на рассмотрение Кабинета Министров, и решение о продлении срока бронирования для аграрных предприятий будет принято.

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