ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика) — Finance.ua

ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика) Сегодня 16:50 — Личные финансы

ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика)

Главной туристической локацией 2023 признали базилику Саграда Фамилия в Барселоне. В топе более половины — достопримечательности из Европы.

Об этом сообщили tripadvisor.com

Полный рейтинг включает 25 локаций по ссылке

Справка Finance.ua:

Напомним, на многих предприятиях каждый год кадровики сталкиваются с ситуацией, когда кто-то из работников не был в отпуске или использовал только его часть. Каждый гражданин Украины, работающий на предприятии, в учреждении, организации любой формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности или у физического лица, имеет право на ежегодный отпуск.

Законодательством предусмотрено, что каждый год работник должен отдыхать от работы, то есть уходить в отпуск. Однако на практике это правило не всегда выполняется, в результате чего у отдельных работников скапливаются отпуска за два, три или более лет. Основной причиной накопления определенного количества неиспользованных отпусков является невыполнение графика отпусков, который ежегодно составляется на предприятии, учреждении и организации.

В части пятой статьи 11 Закона № 504 содержатся требования относительно непредоставления работникам ежегодных отпусков. В частности, запрещается:

непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд;

непредоставление ежегодного отпуска в течение рабочего года лицам до восемнадцати лет и работникам, имеющим право на дополнительные ежегодные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда или с особым характером труда.

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