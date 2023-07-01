ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика) — Finance.ua
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ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика)

Личные финансы
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ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика)
ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика)
Главной туристической локацией 2023 признали базилику Саграда Фамилия в Барселоне. В топе более половины — достопримечательности из Европы.
Об этом сообщили tripadvisor.com.
Полный рейтинг включает 25 локаций по ссылке.
ТОП travel-памятников 2023 года (инфографика)

Справка Finance.ua:

Напомним, на многих предприятиях каждый год кадровики сталкиваются с ситуацией, когда кто-то из работников не был в отпуске или использовал только его часть. Каждый гражданин Украины, работающий на предприятии, в учреждении, организации любой формы собственности, вида деятельности и отраслевой принадлежности или у физического лица, имеет право на ежегодный отпуск.
Законодательством предусмотрено, что каждый год работник должен отдыхать от работы, то есть уходить в отпуск. Однако на практике это правило не всегда выполняется, в результате чего у отдельных работников скапливаются отпуска за два, три или более лет. Основной причиной накопления определенного количества неиспользованных отпусков является невыполнение графика отпусков, который ежегодно составляется на предприятии, учреждении и организации.
В части пятой статьи 11 Закона № 504 содержатся требования относительно непредоставления работникам ежегодных отпусков. В частности, запрещается:
  • непредоставление ежегодных отпусков полной продолжительности в течение двух лет подряд;
  • непредоставление ежегодного отпуска в течение рабочего года лицам до восемнадцати лет и работникам, имеющим право на дополнительные ежегодные отпуска за работу с вредными и тяжелыми условиями труда или с особым характером труда.
  • Государственное агентство развития туризма перед началом летнего сезона напомнило правила безопасности во время путешествий по стране. Собираясь в путешествие, стоит узнать наличие укрытий по маршруту вашего путешествия. А также убедиться, что туроператоры и экскурсоводы, услугами которых вы пользуетесь, сформировали свои маршруты с учетом расположения бомбоубежищ.
  • В Украине 2023 семьям с детьми вместо отправления детей в лагеря будут предоставлять «живые» деньги. На них родители смогут выбрать самый лучший вариант для своего ребенка.
  • Верховная Рада предлагает предоставить отпуск на 60 дней военнослужащим при демобилизации. Законопроект проголосовали в первом чтении.
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По материалам:
Finance.ua
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