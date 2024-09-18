ТОП-регионов по регистрациям электромобилей: что покупают — Finance.ua

ТОП-регионов по регистрациям электромобилей: что покупают
В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).
Об этом сообщал Укравтопром.
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Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:
- Львовская область — 942 ед. (90% б/у);
- город Киев — 750 ед. (61% б/у);
- Киевская обл. — 465 ед. (72% б/у);
- Волынская обл. — 429 ед. (95% б/у)
- Днепропетровская обл. — 422 ед. (71% б/у);
В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волынской обл. был BYD Song Plus.
Бестселлером Львовщины стал HONDA M-NV.
В Киевской области предпочтение отдавали VOLKSWAGEN ID.4.
В Днепропетровской области — ZEEKR 001.
В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:
- TESLA Model Y — в Киеве и области и на Днепропетровщине.
- TESLA Model 3 — на Львовщине. NISSAN Leaf — на Волыни.
Напомним, в течение нескольких месяцев так называемые «переписывания» автомобилей существенно влияли на общую картину рынка, поскольку определить реальное количество действительно купленных в Украине подержанных авто было фактически невозможно.
Вступление в силу Закона № 3633-IX, предоставившего государству новые возможности для мобилизации транспортных средств с 18 мая, повлекло за собой значительную волну регистрационных действий, целью которых была формальная смена владельца.
Однако к концу лета активность существенно уменьшилась: по итогам августа в базе данных Главного Сервисного центра МВД Украины появилось около 88 тысяч записей об изменении владельцев.
Самым популярным брендом авто с пробегом на внутреннем рынке все еще остается Volkswagen, опережающий ближайшего преследователя — марку Renault — более чем вдвое.
Справка Finance.ua:
- Как свидетельствует статистика, по итогам августа приверженцы электрического транспорта приобрели 1204 новые «электричек» — а это едва ли не на четверть (+23%) больше, чем в июле, и сразу на 75% больше достижения августа прошлого 2023 года (тогда в Украине продали 690 новых BEV).
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