ТОП-регионов по регистрациям электромобилей: что покупают — Finance.ua

ТОП-регионов по регистрациям электромобилей: что покупают Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

ТОП-регионов по регистрациям электромобилей: что покупают

В августе украинский автопарк пополнили более 6,4 тыс. автомобилей на электротяге (BEV).

Об этом сообщал Укравтопром.

Наибольшие показатели по регистрациям этих авто продемонстрировали:

Львовская область — 942 ед. (90% б/у);

город Киев — 750 ед. (61% б/у);

Киевская обл. — 465 ед. (72% б/у);

Волынская обл. — 429 ед. (95% б/у)

Днепропетровская обл. — 422 ед. (71% б/у);

В части новых автомобилей самым популярным электромобилем на рынках столицы и Волынской обл. был BYD Song Plus.

Бестселлером Львовщины стал HONDA M-NV.

В Киевской области предпочтение отдавали VOLKSWAGEN ID.4.

В Днепропетровской области — ZEEKR 001.

В сегменте ввозимых из-за границы подержанных авто:

TESLA Model Y — в Киеве и области и на Днепропетровщине.

TESLA Model 3 — на Львовщине. NISSAN Leaf — на Волыни.

Напомним, в течение нескольких месяцев так называемые « переписывания » автомобилей существенно влияли на общую картину рынка, поскольку определить реальное количество действительно купленных в Украине подержанных авто было фактически невозможно.

Вступление в силу Закона № 3633-IX, предоставившего государству новые возможности для мобилизации транспортных средств с 18 мая, повлекло за собой значительную волну регистрационных действий, целью которых была формальная смена владельца.

Однако к концу лета активность существенно уменьшилась: по итогам августа в базе данных Главного Сервисного центра МВД Украины появилось около 88 тысяч записей об изменении владельцев.

Самым популярным брендом авто с пробегом на внутреннем рынке все еще остается Volkswagen, опережающий ближайшего преследователя — марку Renault — более чем вдвое.

Справка Finance.ua:

Как свидетельствует статистика, по итогам августа приверженцы электрического транспорта приобрели 1204 новые «электричек» — а это едва ли не на четверть (+23%) больше, чем в июле, и сразу на 75% больше достижения августа прошлого 2023 года (тогда в Украине продали 690 новых BEV).

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