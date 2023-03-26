Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni — Finance.ua
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Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni

Личные финансы
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Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni
Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni
Наибольшее количество запросов на контакт от рекрутеров получают разработчики С++. Их в 2,5 раза больше, чем самостоятельных откликов.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Меньше всего запросов на контакт от рекрутеров получают QA — в 30 раз меньше, чем откликаются сами.
Топ-5 по количеству откликов от рекрутеров выглядит следующим образом:
  • С++ — в 2,46 раза больше;
  • Sales — в 1,79 раза больше;
  • Scala — в 1,49 раза больше;
  • Lead Generation и Golang — в 1,45 раза больше;
  • DevOps — в 1,22 раза больше.
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Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni
Таблица: Djinni
Таблица: Djinni
Также, по данным Djinni, стали больше нанимать разработчиков Java, PHP, iOS и Android, Data Engeneer, Golang, Flutter и Ruby. Больше всего снизились наймы в категории .Net, почти вдвое, и C++. Salesforce и Security появились не так давно.
Из нетехнических категорий заметно выросли наймы маркетологов (+66%) и cейлзов (почти втрое).
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В целом наймы в феврале находятся на уровне лета 2022 года и на 30% больше января.
Таблица: Djinni
Таблица: Djinni
По категориям ситуация выглядит следующим образом:
Таблица: Djinni
Таблица: Djinni
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По материалам:
Finance.ua
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