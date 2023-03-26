Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni
Наибольшее количество запросов на контакт от рекрутеров получают разработчики С++. Их в 2,5 раза больше, чем самостоятельных откликов.
Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.
Меньше всего запросов на контакт от рекрутеров получают QA — в 30 раз меньше, чем откликаются сами.
Топ-5 по количеству откликов от рекрутеров выглядит следующим образом:
- С++ — в 2,46 раза больше;
- Sales — в 1,79 раза больше;
- Scala — в 1,49 раза больше;
- Lead Generation и Golang — в 1,45 раза больше;
- DevOps — в 1,22 раза больше.
Читайте также
Также, по данным Djinni, стали больше нанимать разработчиков Java, PHP, iOS и Android, Data Engeneer, Golang, Flutter и Ruby. Больше всего снизились наймы в категории .Net, почти вдвое, и C++. Salesforce и Security появились не так давно.
Из нетехнических категорий заметно выросли наймы маркетологов (+66%) и cейлзов (почти втрое).
В целом наймы в феврале находятся на уровне лета 2022 года и на 30% больше января.
По категориям ситуация выглядит следующим образом:
Кстати, если вас интересует быстрый заем до зарплаты, с помощью портала Finance.ua можно подобрать для себя оптимальные условия.
Хочу получить деньги до зарплаты 🧐
Поделиться новостью