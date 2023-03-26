Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni Сегодня 14:33 — Личные финансы

Топ IT-специальностей по откликам — данные Djinni

Наибольшее количество запросов на контакт от рекрутеров получают разработчики С++. Их в 2,5 раза больше, чем самостоятельных откликов.

Об этом сообщил сервис по анонимному поиску работы Djinni.

Меньше всего запросов на контакт от рекрутеров получают QA — в 30 раз меньше, чем откликаются сами.

Топ-5 по количеству откликов от рекрутеров выглядит следующим образом:

С++ — в 2,46 раза больше;

Sales — в 1,79 раза больше;

Scala — в 1,49 раза больше;

Lead Generation и Golang — в 1,45 раза больше;

DevOps — в 1,22 раза больше.

Таблица: Djinni

Также, по данным Djinni, стали больше нанимать разработчиков Java, PHP, iOS и Android, Data Engeneer, Golang, Flutter и Ruby. Больше всего снизились наймы в категории .Net, почти вдвое, и C++. Salesforce и Security появились не так давно.

Из нетехнических категорий заметно выросли наймы маркетологов (+66%) и cейлзов (почти втрое).

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В целом наймы в феврале находятся на уровне лета 2022 года и на 30% больше января.

Таблица: Djinni

По категориям ситуация выглядит следующим образом:

Таблица: Djinni

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