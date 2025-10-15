ТОП-6 признаков, что ваш павербанк «садится»: как не испортить устройство Сегодня 10:00 — Личные финансы

Вы можете даже не осознавать повседневные привычки, незаметно истощающие ваш павербанк задолго до своего времени.

Об этом пишет MakeUseOf

Жара и тепло

Если вы хотите, чтобы ваш внешний аккумулятор служил долго, относитесь к нему, как к живому существу, а не как к куску металла. Держите его подальше от прямых солнечных лучей и не храните в закрытом или горячем месте. Если он тёплый, дайте ему остыть, прежде чем заряжать.

Зарядка до 100%

Если вы имеете привычку оставлять свое портативное зарядное устройство подключенным к сети надолго после того, как оно полностью зарядилось, возьмите за привычку отключать его от сети после завершения зарядки или, еще лучше, прекратите заряжать его при уровне заряда выше 90 процентов.

А если вы собираетесь убрать его на время, не поддавайтесь искушению «заряжать его до конца». Батареи предпочитают золотую середину, и оптимальный уровень заряда для хранения составляет от 40 до 60 процентов.

Слив до нуля

Если у вас есть привычка полностью разряжать портативный аккумулятор, прежде чем снова его подключить. Такой глубокий разряд быстро изнашивает литиевые элементы. Каждый раз, когда заряд достигает минимума, химический состав батареи должен работать сверх нормы, чтобы восстановиться, и эта нагрузка незаметно сокращает срок службы.

Вы начнете замечать признаки: ваш телефон не будет заряжаться так часто, как раньше, процент заряда падает быстрее, и он просто не будет казаться таким мощным. Чтобы поддерживать его в хорошем состоянии, не ждите, пока он разрядится.

Попытайтесь зарядить его, когда он упадет примерно до 20−30%. Предотвращение чрезмерной разрядки часто помогает ему оставаться здоровее гораздо дольше.

Использование несертифицированных зарядных устройств

Тот дешевый USB-кабель или зарядное устройство, которое вы приобрели на заправке, может незаметно саботировать ваш внешний аккумулятор. Такие недорогие зарядные аксессуары часто не имеют базовых функций, таких как регулировка напряжения, контроль температуры и защита от перегрузки по току, которые обеспечивают безопасность и стабильность вашего аккумулятора.

Это означает, что ваш внешний аккумулятор может загрязняться, колебаться ток, а его крохотная схема защиты должна работать сверх нормы, чтобы просто не отставать. Дешевый, потертый или несертифицированный кабель может подорвать все передовые функции безопасности хорошего внешнего аккумулятора, позволяя перепадам напряжения или коротким замыканиям незаметно проявляться.

Если внешний аккумулятор вдруг заряжается слишком долго или начинает нагреваться сильнее обычного, воспринимайте это как предупреждение. Используйте зарядные устройства и кабели проверенных брендов в идеале той же марки, что и ваш внешний аккумулятор, или сертифицированный эквивалент. Проверяйте наличие сертификатов безопасности UL, CE или других.

Повреждение

Небольшой удар или неосторожное падение могут казаться безвредными, но литиевые батареи так не делают. Физические удары могут повредить внутренние слои, укоротить защитные цепи или ослабить уплотнения, защищающие от проникновения влаги. Даже если ваш портативный аккумулятор выглядит хорошо, скрытые повреждения могут незаметно увеличивать давление, пока он не раздуется или не перегреется.

Большинство портативных аккумуляторов не являются водонепроницаемыми, поэтому даже небольшое количество жидкости может привести к короткому замыканию, коррозии схемы или повреждению внутренних компонентов. Зарядка аккумулятора, пока он еще влажный, увеличивает риск искры или в худшем случае теплового разрыва в литиевых элементах.

Если вы заметили выпуклый корпус, деформированные кнопки, химический запах или неожиданный нагрев, когда устройство даже не используется, немедленно прекратите его использовать. Не тыкайте, не прокалывайте и не выбрасывайте его в мусор, поскольку это приводит к пожарам.

Одновременная зарядка и разрядка

Сквозная зарядка (питание телефона, когда сам аккумулятор подключен к сети) кажется эффективным, но она может нагружать схему. Плата управления аккумулятором должна одновременно обрабатывать зарядку и исходящий сигнал, создавая тепловой карман внутри. Высококачественные модели справляются с этим отлично; бюджетные — нет.

Если внешний аккумулятор нагревается слишком сильно во время выполнения обеих задач, безопасным подходом будет сначала полностью зарядить его, а затем использовать для питания ваших устройств.

