Топ-5 стильных автомобилей с пробегом для женщин (фото) — Finance.ua

Топ-5 стильных автомобилей с пробегом для женщин (фото) Сегодня 14:30 — Технологии&Авто

Эксперты собрали лучшие подержанные автомобили для женщин, которые способны удовлетворить своих владелиц сразу рядом параметров.

Об этом пишет mmr.net.ua.

Напомним, что в прошлом году победителем конкурса Women’s World Car of the Year 2023 («Женский всемирный автомобиль 2023 года») стал новый Kia Niro второго поколения.

Кроссовер Kia Niro 2023 смог победить благодаря сочетанию стильного дизайна, современных технологий и относительно невысокой цены. Кроме того, жюри конкурса отметило, что модель предложена в трех различных «зеленых» версиях — как электромобиль, а также стандартный и заряжаемые гибриды.

Параметры авто

авто должно быть небольшим,

удобным в маневрировании,

легким для ориентировки в габаритах,

с красивым дизайном,

автоматической трансмиссией.

Citroen C1

Citroen С1 и Peugeot 108 — это идентичные модели, разница только в дизайне «передка» и элементов задней части. Автомобиль производит хорошее первое впечатление своеобразным стилем.

Достоинства:

Мегаудобный в городе;

Очень экономичный;

Симпатичный вид.

Недостатки:

Шумоизоляция слабая;

АКПП не фонтан;

Дешевый салон.

Citroen C3

Малый хэтчбек Citroen C3 последнего поколения больше всего из всех моделей в списке настроен на комфортную езду, а также имеет практичные резиновые молдинги и двери, заполненные воздухом — не будете обивать краску на тесных парковках. Внутри дамы вполне оценят стиль и оригинальность, с которыми выполнен интерьер французского хэтчбека, особенно в топовых комплектациях.

Достоинства:

Практичный и удобный;

Великолепный салон;

Комфортабельность шасси.

Недостатки:

АКПП потребляет больше топлива, чем механика;

Турбодвигатель требователен в обслуживании.

FIAT 500

Обаятельный и классный вид культового микро хэтчбека FIAT 500 будет прекрасным дополнением в ваш автопарк к семейному седану, например. Поэтому для украинского рынка итальянцы предлагали 500 именно в двухпедальной версии, с 5-ст. АКПП.

Достоинства:

Стиль, имидж, лоск, дизайн;

Богатое оснащение;

Маневренность и экономичность.

Недостатки:

Подтип АКПП неудачный;

Не очень практичный;

Сервисное обслуживание FIAT.

Suzuki Swift

Хэтчбек Suzuki может потягаться с MINI как в плане классного дизайна, так и в ракурсе удовольствия от вождения. А это уже серьезно. Внутри вас ждет гораздо более консервативный салон, чем у Cooper, с более простыми отделочными материалами, но это уже нюансы. В конце концов, стоит японская модель заметно меньше MINI. Бензиновый мотор 1.2 MHEV (83 л.с.) мы рекомендуем выбирать, конечно, с бесступенчатой ​​АКПП (вариатор).

Достоинства:

Выразительный дизайн экстерьера;

Легкое и увлекательное управление;

Хорошая репутация бренда.

Недостатки:

Динамика с АКПП слабая;

Салон слишком консервативный;

Программа персонализации отсутствует.

MINI Cooper EV

Электрический MINI Cooper настолько азартно управляется и так резко набирает ход, что не в мужских руках он будет скучать в потоке. Непрактичность, жесткость подвески и высокая стоимость выступают не то чтобы недостатками, а скорее капризами.

Достоинства:

Стиль и имидж;

Качество езды на высоте;

Сильная ликвидность.

Недостатки:

высокая цена;

Дорогое обслуживание;

Не очень практичный.

Справка Finance.ua:

С 1 мая водители должны включать ближний свет фар во время движения за городом. Об этом говорится в постановлении Кабинета Министров № 1105 от 20 октября 2023 года. Согласно постановлению, водители должны будут использовать ближний свет фар или дневные ходовые огни за пределами населенных пунктов в течение всего года.

В Украине достаточно большой рынок автомобилей с пробегом, поэтому подобрать машину на свой вкус несложно. Если бюджет ограничен отметкой в ​​$3000, придется выбирать из моделей старшего поколения, преимущественно из тех, которые были выпущены более 20 лет назад. Портал OLX собрал лучшие автомобили с ценником до 3 тысяч «зеленых».



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