ТОП-5 отраслей, наиболее привлекательных для украинского бизнеса (инфографика) — Finance.ua

ТОП-5 отраслей, наиболее привлекательных для украинского бизнеса (инфографика)
Бизнес продолжает адаптироваться к влиянию новых факторов и ищет постоянные возможности для развития.
Об этом говорится в аналитике YC.Market.
Об этом говорится в аналитике YC.Market.
Эксперты проанализировали динамику регистраций и закрытий компаний в Украине в первые 2 квартала 2025 года.
Здесь определены отрасли, которые стали наиболее привлекательными для украинского бизнеса.
ТОП-5 ведущих секторов в 1 полугодии 2025 года
Наибольшее количество компаний за первое полугодие 2025 года было открыто в сферах:
- «Оптовая торговля» — 2066,
- «Операции с недвижимостью» (1439),
- «Информационные технологии» (1429),
- «Строительные компании» (1351),
- «Транспорт и логистика» (1281).
В первом квартале 2025 года прирост вновь созданных компаний по сравнению с аналогичным периодом 2024 года больше всего наблюдался в отраслях «Спортивные организации» (+ 286.7%), «Целлюлозно-бумажная промышленность» (+ 275%), «Телекоммуникации» (+244.4%), (+244.4%). «Коксохимическая промышленность» (+175%).
Во втором квартале 2025 года вновь созданных компаний прибыло в секторах:
- «Финансовые посредники» (+ 1766,7%),
- «Аудит и бухучет» (+ 190,3%),
- «Общественные организации» (+ 176,1%),
- «Государственные организации» (+ 156,2%),
- «Спортивные организации» (+ 135,7%) по сравнению со 2-м кварталом 2024 года.
Рейтинг секторов с наибольшим количеством прекращенных юридических лиц в первом полугодии 2025 года составляют «Общественные организации» (332), «Сельское хозяйство» (287), «Оптовая торговля» (252), «Государственные организации» (154) и «Прочие услуги» (152).
Тенденция по наибольшему прекращению компаний в 1 квартале 2025 года по сравнению с первым кварталом 2024 года наблюдалась:
- в отраслях «Производство электроники» (-900%),
- «Развлекательные организации» (-300%),
- «Фармацевтическая промышленность» (-140%),
- «Реклама и маркетинг» (- 133.33%),
- «Электроэнергетика» (- 112.5%).
Во 2 квартале 2025 года наибольшее закрытие организаций произошло в секторах «Общественные организации» (- 516.67%), «Образовательные учреждения» (- 208.33%), «Электроэнергетика» (- 200%), «Спортивные организации» (- 200%), «Государственные организации» (-120%) по сравнению с тем же периодом 2024 года.
Региональное распределение
Киев традиционно остался лидером по вновь зарегистрированным компаниям — 5309 за первое полугодие 2025 года: в первом квартале в столице было открыто 2437 новых компаний, во втором их количество увеличилось до 2872.
Количество зарегистрированных и прекращенных компаний за 2021 — 2025 годы
Полномасштабное вторжение оказало значительное влияние на рост числа зарегистрированных компаний: заметно, что в течение 2021 года, несмотря на пандемию, компании открывались в относительно стабильном темпе.
В то же время уже в 1-м квартале 2022-го года ощущался значительный спад по количеству вновь зарегистрированных компаний, что является ожидаемым следствием начала полномасштабного вторжения и экономических рисков.
Ранее НБУ сообщал, что бизнес сдержанно оценил свою деловую активность, однако улучшил оценки в годовом исчислении. Об этом свидетельствует индекс ожиданий деловой активности (ИОДА). В июле 2025 года ИОДА составил 48.3 по сравнению с 50.0 в июне 2025 года, но был выше уровня в июле 2024 года (44.4).
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