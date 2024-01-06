ТОП-5 ошибок в составлении планов на год: как достичь желаемого — Finance.ua

ТОП-5 ошибок в составлении планов на год: как достичь желаемого Сегодня 08:22 — Личные финансы

ТОП-5 ошибок в составлении планов на год: как достичь желаемого

Казалось бы, в планировании таких вещей нет ничего сложного. Хочу сделать это — записываю — делаю. Всё просто, вперед! Однако здесь есть свои нюансы. Далее рассмотрим некоторые распространенные ошибки, которые допускают люди, когда ставят цели.

Об этом пишет work.ua.

Ошибка 1: ставить нереалистичные цели

Определяя возможные цели, нужно дать волю своему воображению и амбициям, отвергнуть страхи и мечтать о великом. Однако когда вы выбрали цель, убедитесь, что она реалистичная и вы действительно можете ее достичь за конкретный период.

Например, если ваша цель — пробежать марафон, то сделать это в следующем месяце нереально, ведь к такой нагрузке нужно готовиться несколько месяцев. Или, если вы хотите стать генеральным директором компании, но у вас нет опыта, эта цель может быть непрактичной — по крайней мере, пока что.

Чтобы установить реалистичные цели, используйте стратегии SMART, убедитесь, что они являются конкретными, измеримыми, достижимыми, релевантными и у вас достаточно времени, чтобы их достичь.

Ошибка 2: ставить «чужие цели»

Некоторые люди — родственники, друзья или даже руководитель — могут влиять на ваши цели. Возможно, они думают, что знают, что для вас лучше, или хотят, чтобы вы пошли определенным путем или сделали что-то конкретное.

Да, важно сохранять хорошие отношения с этими людьми. Да, вы должны выполнять то, что просит ваш босс, но в разумных пределах. Ваши цели должны быть вашими, а не чьими-либо. Будьте тверды в своих убеждениях и делайте то, что хотите именно вы.

Читайте также Как развить в себе навыки финансовой дисциплины: 5 правил

Ошибка 3: ставить слишком много целей

Так хочется много всего сделать — и для карьеры, и для здоровья, и для личного развития. Проблема в том, что у каждого человека есть лимит на время и энергию. Если вы пытаетесь сосредоточиться на многих различных делах одновременно, вы не сможете уделить должное внимание отдельным целям.

Используйте правило «качество, а не количество». Определите относительную важность всего, что вы хотите достичь в течение следующих шести-двенадцати месяцев. Затем выберите, скажем, 3−5 целей, на которых необходимо сосредоточиться. И вы все успеете.

Ошибка 4: пренебрегать целями, которые приносят вам радость

Представьте, вы только что составили список целей на следующий год, обязались увеличить продажи на 15%, хотите подать заявку на обучение, обещаете читать одну книгу о лидерстве ежемесячно. Похоже, что список вполне достижим, но есть одно «но»: перечисленные цели сосредоточены только на карьере. А целями, относящимися к другим аспектам жизни, здесь и не пахнет.

Читайте также Аналитики спрогнозировали, какие профессии и навыки будут наиболее востребованы в будущем

Не стоит пренебрегать делами, которые доставляют вам удовольствие. Написание книги, поход в горы или обустройство домашнего сада также могут быть невероятно важными для вашего счастья и благополучия. Таким образом, попробуйте держать баланс.

Ошибка 5: неправильно оценивать время

Случалось ли такое, что выполнение какой-либо задачи или проекта занимало больше времени, чем вы планировали? Наверное, часто. Подобное могло произойти и с целями, которые вы ставили себе в прошлом.

Если вы не точно оценили сроки и оказалось, что на достижение цели требуется больше времени, это может смущать и даже заставить вас сдаться.

Итак, устанавливая временные рамки, учитывайте задержки, неудачи, форсмажоры и закладывайте «с запасом». Если вы заложите дополнительное время, вы будете ощущать меньше давления и обязательно закончите дело до определенной даты.

Главное помнить: как бы эффективно вы ни работали, не достигать определенных целей нормально. Хотя не очень весело. Однако неудачи определяют ваш характер и несут полезные уроки. Так что не огорчайтесь, если вам что-то не удалось — просто определите, где ошиблись, и используйте эти знания, чтобы в следующий раз воплотить все до последней цели.

Кстати, у Finance.ua появилась своя страница в Instagram. Подписывайтесь — будет ярко, интересно и полезно для вашего 👛 кошелька. 👇Присоединяйтесь к Instagram Finance.ua

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.