Как развить в себе навыки финансовой дисциплины: 5 правил — Finance.ua

Как развить в себе навыки финансовой дисциплины: 5 правил Сегодня 15:04 — Личные финансы

Финансовая дисциплина — это когда вы контролируете свои деньги, позволяете себе «маленькие» ежедневные радости, избегаете импульсивных расходов, но можете купить и оплатить все, что действительно нужно.

По словам Роберта Ли, инвестора-практика с опытом работы в финансовой сфере более 8 лет, а также сертифицированного специалиста Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку Украины по направлению «Торговля ценными бумагами», финансовая жизнь — это стул с 4 ножками.

1. Зарабатываем

2. Контролируем расходы

3. Экономим

4. Инвестируем

Без финансовой дисциплины ножки ломаются и теряется стабильность.

Во время конференции «Жить на проценты» , проходившей в Киеве 10 декабря, Роберт поделился с посетителями пятью основными правилами развития финансовой дисциплины.

Правило 1. Формируйте бюджет.

Пропишите все доходы и расходы. Подумайте, какой уровень жизни хотите и сколько на это нужно средств.

Определите, от каких расходов можно избавиться: подписка на клуб, котоый не читаете, кофе в кафе и т.д.

Правило 2. Объективно оцените свои долги.

Учитывайте все: задолженность по кредитке, оплаты частями, обучение детей, ипотеку, кредит на авто.

Добавьте к каждому пункту процентные ставки. Разместите минимальный ежемесячный платеж, который идет на погашение этих долгов.

Правило 3. Сначала платите себе.

В быту в первую очередь позаботьтесь о регулярных расходах для себя (еда, транспорт, коммунальные услуги и т.д.).

Относительно накоплений — формируйте резервный капитал из всех поступлений.

Правило 4. Формируйте финансовую подушку.

Крайне важно, чтобы у вас был запас средств на жизнь по меньшей мере на 3-6 месяцев в случае, если случится что-то непредвиденное.

Это подстраховка — это не то же, что накапливать на отпуск или дорогостоящую покупку. Это также не инвестиции. Это запас денег на форс-мажор.

Правило 5. Инвестируйте, потому что это деньги на будущее.

Инвестировать для жизни на пенсии (сложный процент классно сработает). Инвестировать для повышения уровня жизни. Инвестировать, чтобы закрыть кредиты.

Следует также различать инвестиционные и не инвестиционные инструменты.

Среди инвестиционных:

— недвижимость (жилая и коммерческая);

— ценные бумаги (долевые и паевые);

— кредитование;

— венчурное инвестирование (девелоп, стартапи и другое).

Среди неинвестиционных, по мнению эксперта:

— криптовалюта;

— иностранная валюта;

— золото (банковское и ювелирное);

— предпринимательство.

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