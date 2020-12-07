Аналитики спрогнозировали, какие профессии и навыки будут наиболее востребованы в будущем

Аналитики-экономисты прогнозируют, что в ближайшие 5 лет с рынка труда могут исчезнуть 85 миллионов рабочих мест, одновременно развитие технологий создаст 97 миллионов новых. Некоторые профессии будут становиться все более ненужными, тогда как спрос на другие будет расти.

Об этом говорится в докладе The Future of Jobs Всемирного экономического форума 2020 года.

Эксперты подготовили его на основе опросов бизнес-лидеров и стратегов по управлению персоналом со всего мира. В отчете специалисты рассказали о тенденции рабочих мест и навыков среди работников на ближайшие 5 лет. Приняли во внимание, как ни странно, влияние пандемии на рынок труда и развитие технологий.

Рынок труда:

в целом до ​​2025 года из-за автоматизации процессов может исчезнуть 85 миллионов рабочих мест. Этому поспособствует и пандемия;

введение компаниями новых технологий изменит задачи, рабочие места и необходимые навыки для потенциальных работников. Как отмечают работодатели, через 5 лет они планируют примерно поровну делить работу между людьми и машинами.

В то же время революция роботов, говорится в исследовании, создаст 97 миллионов новых рабочих мест. Вместе с ростом экономики появятся и новые роли в технологических отраслях (таких как искусственный интеллект) и создании контента (например, управление сетями и написание контента). Новых вакансий будет больше в отраслях экономики данных и ИИ, проектировании, облачных расчетах и ​​разработке продуктов.

Навыки:

до 2025 года важнейшими станут аналитическое мышление, креативность и гибкость;

аналитики отмечают, что в этом году среди навыков, пользующихся наибольшим спросом, появилось и умение самоуправления.

Удаленная работа:

она никуда не денется и в ближайшие 5 лет. Около 84% работодателей планируют быстро оцифровать рабочие процессы и увеличивать количество людей, работающих удаленно;

бизнесы говорят, что сейчас у них есть возможность перевести 44% своих сотрудников на удаленную работу. В то же время 78% работодателей опасаются, что это может негативно сказаться на эффективности труда.

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