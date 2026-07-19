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ТОП-5 новых и подержанных бензиновых авто в Украине

Технологии&Авто
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Названы самые популярные бензиновые авто в Украине
Названы самые популярные бензиновые авто в Украине, Фото: magnific
В первом полугодии 2026 года украинцы приобрели 77,2 тыс. легковых автомобилей с бензиновыми двигателями. Это на 18% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
Из общего количества зарегистрированных бензиновых легковушек 12,9 тысяч были новыми, что на 6% больше, чем в прошлом году.
В то же время, наибольшую долю составили импортированные автомобили с пробегом — 64,3 тысячи единиц, а их количество за год выросло на 21%.

ТОП-5 новых бензиновых легковушек

Лидером среди новых автомобилей с бензиновыми двигателями стал Hyundai Tucson — за шесть месяцев украинцы приобрели 1141 авто.
В пятерку самых популярных также вошли:
  • Mazda CX-5 — 910 авто;
  • Skoda Karoq — 583;
  • Renault Duster — 570;
  • Suzuki SX4 — 538.

ТОП-5 подержанных бензиновых авто

Среди импортированных автомобилей с пробегом первое место занял Volkswagen Tiguan — в Украину ввезли 4053 таких автомобиля.
В рейтинг также попали:
  • Volkswagen Golf — 3866 авто;
  • Nissan Rogue — 3625;
  • Audi Q5 — 3479;
  • Skoda Octavia — 1968.
Ранее Finance.ua писал, что в Украине вырос спрос на гибридные легковые автомобили (HEV и PHEV). За январь-июнь украинцы приобрели 19,1 тыс. гибридов, что на 34% больше, чем за аналогичный период в прошлом году.
Самым популярным новым гибридным автомобилем в Украине остается Toyota RAV4 — за шесть месяцев зарегистрировано 1770 таких авто.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныУкравтопром
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