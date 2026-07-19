Volkswagen готовит электрическую Jetta за $15 000 (фото) Сегодня 22:08 — Технологии&Авто

Jetta M6 – недорогой электрический седан, Фото: CarNewsChina

Volkswagen разрабатывает недорогой электромобиль Jetta M-6. Семейный седан будет предложен в версиях мощностью до 197 сил. Новая Jetta M 6 выйдет на рынок до конца года и будет выпускаться в Китае. Цена Jetta M 6 составит около 102 000 юаней ($15 000).

Первые фото электрокара появились на сайте CarNewsChina.

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Стоит отметить, что Jetta в Китае — отдельный бренд бюджетных автомобилей. Под этой маркой выпускаются упрощенные версии моделей Volkswagen. M 6 станет первым электрокаром в линейке Jetta.

Jetta M 6 предложат в версиях на 154 и 197 сил, Фото: CarNewsChina

Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. M 6 — обтекаемый седан с изогнутой крышей, выраженным «носом» и раскосыми фарами.

В крышку багажника встроен спойлер, а фонари соединены диодной полосой. Для авто будут предлагать колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Габариты Jetta M 6 2026:

длина — 4806 мм;

ширина — 1868 мм;

высота — 1500 мм;

колесная база — 2820 мм;

масса — 1557−1628 кг.

Цена Jetta M 6 будет стартовать с $15 000, Фото: CarNewsChina

Седан Jetta M 6 будет выпускаться в переднеприводных модификациях мощностью 154 и 197 л.с.: максимальная скорость составит, соответственно, 166 и 172 км/ч. На выбор предложат два варианта батарей, но пока их емкость и запас хода не раскрывают.

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