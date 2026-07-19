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Volkswagen готовит электрическую Jetta за $15 000 (фото)

Технологии&Авто
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Jetta M6 – недорогой электрический седан
Jetta M6 – недорогой электрический седан, Фото: CarNewsChina
Volkswagen разрабатывает недорогой электромобиль Jetta M-6. Семейный седан будет предложен в версиях мощностью до 197 сил. Новая Jetta M6 выйдет на рынок до конца года и будет выпускаться в Китае. Цена Jetta M6 составит около 102 000 юаней ($15 000).
Первые фото электрокара появились на сайте CarNewsChina.
Стоит отметить, что Jetta в Китае — отдельный бренд бюджетных автомобилей. Под этой маркой выпускаются упрощенные версии моделей Volkswagen. M6 станет первым электрокаром в линейке Jetta.
Jetta M<sup><small>6</small></sup> предложат в версиях на 154 и 197 сил
Jetta M6 предложат в версиях на 154 и 197 сил, Фото: CarNewsChina
Электромобиль не имеет ничего общего с бензиновым Volkswagen Jetta. M6 — обтекаемый седан с изогнутой крышей, выраженным «носом» и раскосыми фарами.
В крышку багажника встроен спойлер, а фонари соединены диодной полосой. Для авто будут предлагать колесные диски диаметром 17 или 18 дюймов.

Габариты Jetta M6 2026:

  • длина — 4806 мм;
  • ширина — 1868 мм;
  • высота — 1500 мм;
  • колесная база — 2820 мм;
  • масса — 1557−1628 кг.
Цена Jetta M<sup><small>6</small></sup> будет стартовать с $15 000
Цена Jetta M6 будет стартовать с $15 000, Фото: CarNewsChina
Седан Jetta M6 будет выпускаться в переднеприводных модификациях мощностью 154 и 197 л.с.: максимальная скорость составит, соответственно, 166 и 172 км/ч. На выбор предложат два варианта батарей, но пока их емкость и запас хода не раскрывают.
По материалам:
Фокус
АвтоЭлектромобили
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