ТОП-5 наиболее частых причин повышенного расхода горючего — Finance.ua

ТОП-5 наиболее частых причин повышенного расхода горючего Сегодня 19:22 — Технологии&Авто

ТОП-5 наиболее частых причин повышенного расхода горючего

Повышенный расход топлива может быть связан и с техническим состоянием автомобиля и качеством используемых смазочных материалов. Вот основные факторы, связанные с техническим состоянием авто, которые могут привести к увеличению расхода топлива:

Об этом пишет avtomir.ua.

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Загрязненные воздушный и топливный фильтры

Воздушный фильтр играет ключевую роль в подаче чистого воздуха в двигатель. Загрязненный фильтр может снизить эффективность сгорания топлива, что приводит к увеличению расхода топлива. Также загрязненный топливный фильтр может создавать проблемы с подачей топлива в двигатель, что снижает эффективность его работы.

Старые или некачественные свечи зажигания

Свечи зажигания отвечают за воспламенение смеси в цилиндрах двигателя. Изношенные или некачественные свечи зажигания могут привести к неполному сгоранию топлива, что повышает его расход. Это особенно актуально при работе на холостом ходу или при низких оборотах двигателя.

Слабое давление в шинах

Недостаточное давление в шинах может увеличить сопротивление качению автомобиля. Это требует больших усилий со стороны двигателя для передвижения автомобиля, что ведет к увеличению расхода топлива.

Некачественные топливо или масло в двигателе

Использование низкокачественного топлива может привести к неэффективному сгоранию и накоплению отложений в системе впрыска или на деталях двигателя. Это также может увеличить износ двигателя и уменьшить его эффективность, что скажется на расходе топлива. Аналогично использование некачественного масла или масла не рекомендуемой вязкости может привести к увеличению трения в двигателе и, как следствие, к повышенному расходу топлива.

Как уменьшить расход

Во-первых, эксплуатация автомобиля в экономном режиме может значительно снизить расход топлива. Самый экономный режим — это движение на высокой передаче с минимальной скоростью, так как у двигателя максимальный КПД достигается при максимальном моменте и минимальных оборотах. Для определения хороших оборотов и скорости каждой передачи нужно изучить свойства конкретного мотора.

Во-вторых, стиль вождения играет немаловажную роль. Плавный набор скорости и торможения, частое движение накатом перед светофорами и избегание ненужных ускорений помогают сохранять инерцию. Что касается автоматических КПП, то современные коробки настроены на экономичность и могут адаптироваться под стиль вождения. При смене агрессивного стиля на спокойный АКПП будет переключаться на более низкие обороты.

Ранее мы писали, что по сравнению с июлем 2023 года регистрации подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы, увеличились на 6%. По сравнению с предыдущим месяцем, этот показатель вырос почти на 8%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

Далее следуют: дизельные — 23%; электромобили — 19%; гибриды и авто с ГБО — по 5%. Средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.

Справка Finance.ua:

Приобрести авто в другой стране — это только первый шаг. В Украине транспортное средство нужно растаможить, собрать все необходимые документы и зарегистрировать его в сервисном центре МВД. Об этом сообщает Главный сервисный центр МВД. Далее следует обратиться в Экспертную службу МВД для исследования авто, в ходе которого проверят подлинность идентификационных номеров авто и регистрационных документов.

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