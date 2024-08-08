ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа (инфографика) Сегодня 17:00 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа (инфографика)

В течение июля украинский автопарк пополнили 20 тыс. подержанных легковых автомобилей, которые были ввезены из-за границы.

Об этом сообщает Укравтопром.

По сравнению с июлем 2023 года регистрации таких авто увеличились на 6%. По отношению к предыдущему месяцу этот показатель вырос почти на 8%. Наибольшая доля в этом сегменте авторынка принадлежала бензиновым авто — 48%.

Далее следуют: дизельные — 23%; электромобили — 19%; гибриды и авто с ГБО — по 5%.

Средний возраст подержанных машин, перешедших в июле на украинские номера, составляет 8,7 года.

Всего с начала года свою первую регистрацию в Украине прошли почти 133,3 тыс. б/у легковых автомобилей, что на 26% больше, чем за аналогичный период 2023 г.

Напомним, что за прошедший месяц на украинском рынке новых коммерческих автомобилей (грузовые и спец.) было реализовано 956 авто. Это на 20% меньше, чем в прошлом месяце. По сравнению с июлем прошлого года регистрация новых коммерческих авто потеряла.

Справка Finance.ua:

Как сообщил Департамент территориального контроля города Киева, в июле 18 678 водителей были оштрафованы за нарушение правил парковки и ПДД. Из них 6 613 водителей оштрафовали за неоплату парковки, а 12 065 водителей — за нарушение ПДД. Всего в июле инспекторами было проведено 14 519 проверок оплат парковки.

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