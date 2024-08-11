Автомобилям с какими двигателями отдают предпочтение украинцы — Finance.ua

Автомобилям с какими двигателями отдают предпочтение украинцы Сегодня 21:25 — Технологии&Авто

В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей.

Об этом сообщает «Укравтопром».

В прошлом году этот показатель составил 70,8%. Так что их рыночная доля сократилась почти на 8 процентных пунктов (п.п.).

Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж новых авто, что на 8 п.п. меньше показателя июля 2023 г.

В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась — 25,5%.

Заметно увеличилась доля гибридов: с 17,8% до 21,1%.

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Существенно добавил и сегмент электромобилей — с 10,9% до 15,3%.

На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.

Лидерские позиции по сегментам заняли:

Бензиновые автомобили — Mazda CX5;

Дизельные — Renault Duster;

Гибридные — Toyota RAV-4;

Электро — Honda M-NV;

Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.

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