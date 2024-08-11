Автомобилям с какими двигателями отдают предпочтение украинцы — Finance.ua

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Автомобилям с какими двигателями отдают предпочтение украинцы

Технологии&Авто
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В прошлом месяце автомобили с традиционными двигателями охватили 63,1% рынка новых легковых автомобилей.
Об этом сообщает «Укравтопром».
В прошлом году этот показатель составил 70,8%. Так что их рыночная доля сократилась почти на 8 процентных пунктов (п.п.).

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Самыми популярными в Украине остаются модели с бензиновыми двигателями, им принадлежит 37,6% июльских продаж новых авто, что на 8 п.п. меньше показателя июля 2023 г.
В то же время доля дизельных автомобилей почти не изменилась — 25,5%.
Заметно увеличилась доля гибридов: с 17,8% до 21,1%.

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Существенно добавил и сегмент электромобилей — с 10,9% до 15,3%.
На автомобили с ГБО, как и в прошлом году, пришлось менее 1% продаж новых авто.
Лидерские позиции по сегментам заняли:
  • Бензиновые автомобили — Mazda CX5;
  • Дизельные — Renault Duster;
  • Гибридные — Toyota RAV-4;
  • Электро — Honda M-NV;
  • Автомобили с ГБО — Hyundai Tucson.
Неважно, с бензиновым двигателем у вас авто, дизельным или электрокар. Все водители всегда должны иметь при себе автогражданку. Стоимость полиса зависит от стажа вождения, объема двигателя, минимальной суммы покрытия ущерба и региона, в котором вы зарегистрированы. На сайте Finance.ua вы сможете сравнить цены и выгодно оформить полис ОСАГО всего за несколько минут.

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По материалам:
Finance.ua
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