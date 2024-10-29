ТОП-5 лучших японских кроссоверов и внедорожников (фото, цена) — Finance.ua

ТОП-5 лучших японских кроссоверов и внедорожников (фото, цена) Сегодня 19:00 — Технологии&Авто

Японские машины всегда пользовались популярностью у украинцев. Издание TopSpeed ​​привело ТОП-5 лучших японских SUV, действительно достойных своих денег.

1 место — 2024 Lexus GX Luxury/Overtrail+

Цена около $77,250

GX был полностью переделан для 2024 модельного года. Его крепкий вид показывает, что, хотя он мягкий и удобный, он готов преодолевать любые тропинки. Цена начинается от 64 250 долларов США, но трудно спорить с премиальной ценой для моделей Luxury или Overtrail+.

2 место — 2024 Lexus TX Luxury

Цена около $60,950

Lexus TX является «братом» Toyota Highlander, ездящим на той же платформе. Это трехрядный внедорожник бренда среднего размера, и он достаточно просторный для всей семьи. TX стартует с 55 050 долларов США на 2024 год.

Под капотом каждого негибридного 2024 TX вы найдете четырехрядный двигатель мощностью 275 лошадиных сил. Передний привод является стандартной установкой, но вы можете выбрать полный привод за дополнительные 1600 долларов.

3 место — 2025 Infiniti QX60 Sensory

Цена около $59,100

Infiniti прилагает много усилий, чтобы возродить свой бренд, и действительно начинает окупаться. Примером является внедорожник среднего размера QX60, излучающий престиж благодаря своему поразительному внешнему виду, длинному списку оборудования и привлекательной начальной цене в 50 200 долларов США.

Основным недостатком QX60 является его несколько недостаточная мощность. Они лишились 295-сильного V-6 для этого модельного года, оставив четырехрядный двигатель. Передний привод стандартный для всех моделей, а полный привод стоит дополнительно 2000 долларов.

4 место — 2025 Mazda CX-90

Цена около $52,950

Mazda CX-90 начинает свой второй год на рынке, знаменуя год после того, как она заменила CX-9 и укрепила бренд как настоящий вариант роскоши. Стоимость начинается с 37 845 долларов США.

Это первая Mazda, использующая свой новый 3,3-литровый рядный шестицилиндровый двигатель, дополненный 48-вольтовой системой мягкого гибрида.

5 место — 2025 Nissan Pathfinder SL

Цена около $43,260

Pathfinder прошел некоторый спад, но он вернулся как роскошный и крепкий внедорожник среднего размера. Цена начинается от 37 070 долларов США за модель 2025 года.

В предыдущем поколении Pathfinder был тот же самый V-6, что и у текущей модели. Nissan увидел свою ошибку, однако и заменил CVT на девятиступенчатую автоматическую коробку передач. Он стандартно поставлен передним приводом, а полноприводная модель стоит дополнительно 2000 долларов.

Справка Finance.ua:

Рейтинг любимых электрокаров среди американцев. Согласно рейтингу, в первую тройку по объемам продаж за прошедшие три месяца вошли только модели Tesla: Model Y, Model 3 и Cybertruck. Причем последний оказался популярнее кроссовера Ford Mustang Mach-E.

Рейтинг новых и подержанных дизельных авто, которые выбирали украинцы в сентябре. Среди ввозимых подержанных автомобилей доля дизельных машин составила 25%, что на 6 процентных пунктов меньше, чем в прошлом году. Средний возраст таких автомобилей — 10,4 года.

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