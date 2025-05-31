ТОП-5 доступных смартфонов с лучшей камерой на 2025 год — Finance.ua
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ТОП-5 доступных смартфонов с лучшей камерой на 2025 год

Технологии&Авто
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ТОП-5 доступных смартфонов с лучшей камерой на 2025 год
ТОП-5 доступных смартфонов с лучшей камерой на 2025 год
За последние годы Android-бренды значительно прокачали фотовозможности бюджетных моделей. Сегодня даже самые дешевые модели умеют делать идеальные портреты и похвальные пейзажные снимки в кратчайшие сроки.
Вот какие смартфоны попали в шорт-лист портала Stuff.

ТОП-5 бюджетных смартфонов с самой лучшей камерой

Google Pixel 9a — король бюджетных смартфонов. Устройство имеет две камеры с объективами на 48 и 13 Мп.
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Снимки получаются яркими и натуральными, а панорамы — четкими и детализированными. С учетом возможностей пост-обработки и ИИ-фич сделать плохой снимок практически невозможно.
CMF Phone 1 — лучшее, что может купить любитель поснимать с бюджетом $200. Разрешает 50-мегапиксельная основная камера Sony (f/1.8) с отдельным портретным сенсором. Для съемок в условиях дневного света самое то.
Samsung Galaxy A56 — для фанатов Samsung. У гаджета в арсенале 12-Мп фронталка и блок с тремя модулями 50+12+5 Мп с OIS у главного датчика и углом обзора 123° у ширика, а также поддержкой съемки 4K-видео.
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Этого предостаточно для выдачи четких фото и видео даже при хорошем освещении.
Redmi Note 13 Pro — бюджетный камерофон с высоким разрешением. Этот аппарат может похвастаться 200-Мп сенсором Samsung HP3 с оптической стабилизацией.
Разрешение у матрицы огромное, и детализация в полный размер высокая. Цвета яркие, а в дневные часы демонстрируется большой динамический диапазон.
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Poco F6 Pro — бюджетный универсал. Смартфон оснащен универсальной тройной камерой, возглавляемой основным датчиком 64 МП с оптостабом.
Он обеспечивает четкие снимки даже в сложных условиях освещения, а ширина 8 МП обеспечивает угол обзора 118°, идеально подходящий для съемки больших пейзажей или групповых снимков. Также имеется 2-Мп макрообъектив.
По материалам:
УНІАН
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