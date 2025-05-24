Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото) — Finance.ua
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Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)

Технологии&Авто
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Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
Телефоны с экранами более 6,7 дюйма давно стали нормой — производители увеличивают диагональ дисплеев для лучшего потребления контента, и для большинства пользователей это несомненный плюс. Но даже сейчас некоторые пользователи скептически относятся к таким «лопатам» и предпочитают более компактные устройства.
Авторы Tom’s Guide рассказали, какие компактные смартфоны можно купить в мае 2025 года.
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Особое внимание уделялось не только эргономике, но и их производительности, функциям, качеству сборки и другим факторам.

Рейтинг лучших компактных смартфонов

На первую позицию эксперты поставили не самый новый, но все еще «самый компактный Android-флагман» Asus Zenfone 10.
Нет ничего, с чем бы он ни справился (заслуга Snapdragon 8 Gen 2), при этом его легко носить в кармане или использовать одной рукой.
Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
А еще у этого компакта отличный набор камер и топовый 144-герцовый OLED-дисплей.
Благодаря складному механизму Samsung Galaxy Z Flip 6 является одним из самых компактных решений на рынке.
Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
Диагональ внешнего экрана у него составляет всего 3,4 дюйма, но если его развернуть, перед нами откроется 6,7-дюймовый экран. Модель также защищена от попадания воды и влаги.
Также специалисты выделили одну из моделей Apple — iPhone 15 Pro.
Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
Один из главных мировых бестселлеров тоже обладает шикарной эргономикой благодаря 6,1-дюймовому OLED-экрану и титановому корпусу толщиной 8.3 мм и весом всего 187 граммов.
Тем, кто хочет сэкономить, но купить iPhone, следует рассмотреть совсем крошечный iPhone SE 2022.
Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
Здесь самый маленький в подборке дисплей (4,7 дюйма), благодаря чему смартфон удобно доставать из узкого кармана брюк и держать одной рукой. Но в плане «начинки» он вряд ли чем-нибудь сможет удивить.
Замыкает подборку раскладушка Nubia Flip 5G. Данная модель имеет ту же концепцию, что и Samsung Galaxy Z Flip 6.
Какой компактный смартфон выбрать в 2025 году (фото)
Складной механизм позволил ввести 1,43-дюймовый экран на тыльной панели. Он используется для оповещений и съемки селфи на основной камере.
По материалам:
УНІАН
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