Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой — Finance.ua

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой 18.05.2025, 02:22 — Технологии&Авто

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой

Смартфон с функцией быстрой зарядки — отличная альтернатива устройствам с небольшим АКБ. Многие пользователи предпочитают иметь девайс со средней автономностью, но который можно при необходимости зарядить за пару минут.

Журналисты PhoneArena составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в ​​2025 году.

Каждый смартфон протестирован с использованием совместимого зарядного устройства и на его максимальных возможностях.

Следует отметить, что в списке представлены только те модели, которые официально вышли на глобальном рынке.

У Китая уже есть аппараты с поддержкой зарядки 240 Вт, однако за пределами Поднебесной они так и не выходили.

Motorola Edge 50 Pro. Один из самых быстрых телефонов, которые можно купить на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 120 Вт он набирает 100% всего за 23 минуты. Беспроводная зарядка дает 50 Вт.

Один из самых быстрых телефонов, которые можно купить на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 120 Вт он набирает 100% всего за 23 минуты. Беспроводная зарядка дает 50 Вт. OnePlus 13. У смартфона значительный аккумулятор емкостью 6000 мАч, но благодаря проводной зарядке SuperVOOC мощностью 100 Вт батарею можно полностью питать всего за 36 минут. Мощность беспроводной зарядки составляет 60 Вт.

У смартфона значительный аккумулятор емкостью 6000 мАч, но благодаря проводной зарядке SuperVOOC мощностью 100 Вт батарею можно полностью питать всего за 36 минут. Мощность беспроводной зарядки составляет 60 Вт. Honor Magic 7 Pro. Устройство не только имеет массивную батарею на 5270 мАч, но и может зарядить ее от 0 до 100% за 31 минуту. В то же время благодаря беспроводной зарядке мощностью 80 Вт полный заряд занимает 47 минут.

Устройство не только имеет массивную батарею на 5270 мАч, но и может зарядить ее от 0 до 100% за 31 минуту. В то же время благодаря беспроводной зарядке мощностью 80 Вт полный заряд занимает 47 минут. Vivo X Fold 3 Pro. Складные телефоны всегда отставали от классических смартфонов в скорости зарядки, однако Vivo изменяет это. Его технология проводной зарядки мощностью 100 Вт позволяет ему зарядиться от 0 до 100% всего за 33 минуты, что впечатляет для телефона с аккумулятором емкостью 5700 мАч.

Складные телефоны всегда отставали от классических смартфонов в скорости зарядки, однако Vivo изменяет это. Его технология проводной зарядки мощностью 100 Вт позволяет ему зарядиться от 0 до 100% всего за 33 минуты, что впечатляет для телефона с аккумулятором емкостью 5700 мАч. Oppo Find X7 Ultra. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, так что полностью зарядить устройство можно всего за 29 минут. К тому же устройство поддерживает беспроводную зарядку AirVOOC 50 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных смартфонов, которые можно зарядить беспроводно, на рынке.

Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, так что полностью зарядить устройство можно всего за 29 минут. К тому же устройство поддерживает беспроводную зарядку AirVOOC 50 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных смартфонов, которые можно зарядить беспроводно, на рынке. Xiaomi 14 Ultra/Xiaomi 15. Обе серии поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, что обеспечивает невероятно высокую скорость зарядки. В компании утверждают, что аккумулятор 5000 мАч можно полностью запитать за 33 минуты по проводу. Хотя в тестах PhoneArena Xiaomi 14 Ultra понадобилось 45 минут для зарядки от 0 до 100%.

Примечательно, что самые популярные бренды в мире Apple и Samsung не заостряют внимание на важности скорости восстановления энергии.

Так, iPhone 16 Pro Max с официальным адаптером питания USB-C мощностью 26 Вт требуется 1 час и 42 минуты, чтобы зарядиться. У Samsung пока рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S25 Ultra набирает 100% за 69 минут.

Зато у флагманов Apple и Samsung один из самых лучших показателей автономности на рынке, подтверждают тесты. Оба смартфона при активном использовании способны продержаться более 16 часов.

УНІАН По материалам:

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