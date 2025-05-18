Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой — Finance.ua

Рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой
Смартфон с функцией быстрой зарядки — отличная альтернатива устройствам с небольшим АКБ. Многие пользователи предпочитают иметь девайс со средней автономностью, но который можно при необходимости зарядить за пару минут.
Журналисты PhoneArena составили рейтинг смартфонов с самой быстрой зарядкой в 2025 году.
Каждый смартфон протестирован с использованием совместимого зарядного устройства и на его максимальных возможностях.
Следует отметить, что в списке представлены только те модели, которые официально вышли на глобальном рынке.
У Китая уже есть аппараты с поддержкой зарядки 240 Вт, однако за пределами Поднебесной они так и не выходили.
- Motorola Edge 50 Pro. Один из самых быстрых телефонов, которые можно купить на глобальном рынке. С зарядкой мощностью 120 Вт он набирает 100% всего за 23 минуты. Беспроводная зарядка дает 50 Вт.
- OnePlus 13. У смартфона значительный аккумулятор емкостью 6000 мАч, но благодаря проводной зарядке SuperVOOC мощностью 100 Вт батарею можно полностью питать всего за 36 минут. Мощность беспроводной зарядки составляет 60 Вт.
- Honor Magic 7 Pro. Устройство не только имеет массивную батарею на 5270 мАч, но и может зарядить ее от 0 до 100% за 31 минуту. В то же время благодаря беспроводной зарядке мощностью 80 Вт полный заряд занимает 47 минут.
- Vivo X Fold 3 Pro. Складные телефоны всегда отставали от классических смартфонов в скорости зарядки, однако Vivo изменяет это. Его технология проводной зарядки мощностью 100 Вт позволяет ему зарядиться от 0 до 100% всего за 33 минуты, что впечатляет для телефона с аккумулятором емкостью 5700 мАч.
- Oppo Find X7 Ultra. Батарея на 5000 мАч поддерживает быструю зарядку на 100 Вт, так что полностью зарядить устройство можно всего за 29 минут. К тому же устройство поддерживает беспроводную зарядку AirVOOC 50 Вт, что делает его одним из самых быстрых беспроводных смартфонов, которые можно зарядить беспроводно, на рынке.
- Xiaomi 14 Ultra/Xiaomi 15. Обе серии поддерживают проводную зарядку мощностью 90 Вт, что обеспечивает невероятно высокую скорость зарядки. В компании утверждают, что аккумулятор 5000 мАч можно полностью запитать за 33 минуты по проводу. Хотя в тестах PhoneArena Xiaomi 14 Ultra понадобилось 45 минут для зарядки от 0 до 100%.
Примечательно, что самые популярные бренды в мире Apple и Samsung не заостряют внимание на важности скорости восстановления энергии.
Так, iPhone 16 Pro Max с официальным адаптером питания USB-C мощностью 26 Вт требуется 1 час и 42 минуты, чтобы зарядиться. У Samsung пока рекорд принадлежит зарядке 45 Вт. С ним S25 Ultra набирает 100% за 69 минут.
Зато у флагманов Apple и Samsung один из самых лучших показателей автономности на рынке, подтверждают тесты. Оба смартфона при активном использовании способны продержаться более 16 часов.
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