ТОП-10 ошибок во время зарядки смартфона — Finance.ua

ТОП-10 ошибок во время зарядки смартфона Сегодня 04:15 — Технологии&Авто

ТОП-10 ошибок во время зарядки смартфона

Достаточно много людей заряжают свои гаджеты неправильно, тем самым серьезно сокращая срок службы устройства, а также создавая риск для безопасности дома.

Специалисты MarthaStewart рассказали о самых распространенных ошибках при зарядке смартфона.

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1. Сразу утилизируйте поврежденные или изношенные кабели, не заряжайте ими, так как они увеличивают риск поражения электрическим током, перегрева или возгорания.

2. Не заряжайте гаджеты всю ночь. Большинство устройств сейчас поддерживают быструю зарядку, поэтому не нужно тратить много времени на этот процесс.

Если вы покидаете устройство на длительное время, аккумулятор постоянно подвергается воздействию тепла и энергии. В дальнейшем производительность падает и срок службы аккумулятора сократится.

3. Избегайте перегрузки розеток, чтобы это не привело к возгоранию. Лучше заряжать несколько устройств в разных розетках или использовать удлинители, но убедитесь, что розетки рассчитаны на электрическую нагрузку этих гаджетов.

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4. Нельзя постоянно использовать удлинители, так как вероятность перегрева и возгорания растет. Найдите себе место в другой комнате, чтобы комфортно зарядить устройство.

5. Не используйте кабели неоригинальных производителей. Дешевые кабели могут быть плохого качества и не защищать от перенапряжения.

Если не хотите получить перегрев или даже электрических возгораний — пользуйтесь только оригинальными зарядками.

6. Контролируйте признаки перегрева. Если коснулся устройства или кабеля, а он горячий, немедленно отключите гаджет. Поскольку это означает неисправность проводки или несовместимость устройства и зарядки.

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7. Не оставляйте зарядные устройства под одеялом, потому что ткань задерживает тепло и вызывает перегрев аккумулятора телефона. Также не кладите их на диванах, креслах, потому что мягкие поверхности не обеспечивают хорошую циркуляцию воздуха.

8. Не сидите в телефоне во время зарядки. Интенсивное использование производит больше тепла и быстрее убивает аккумулятор.

9. Не заряжайте гаджеты на солнце или в машине. Тепло от солнца быстро скапливается в герметичном пространстве, а зарядка также производит тепло. Когда это сочетается, возникает нагрузка и может произойти возгорание.

10. Не заряжайте устройства возле воды, ведь брызги могут привести к удару током или повреждению. Заряжайте гаджет только на сухих поверхностях.

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