Какие устройства можно заряжать от повербанка — Finance.ua

Какие устройства можно заряжать от повербанка 01.12.2024, 00:02 — Мир

В период отключений электроэнергии, особенно если это происходит неожиданно, многие остаются без привычных благ цивилизации в виде разнообразных устройств. Но если есть повербанк, эту проблему можно решить. Узнайте, что может работать от повербанка и как правильно заряжать устройства.

Что можно запитать от повербанка — разбираемся в мощности

В зависимости от мощности USB-аккумулятор будет работать разное время, а также давать меньше или больше цикл зарядок. К примеру, модели с мощностью до 10 000 мАч выручат, если нужно быстро заполнить батарею телефона дома или в пути. Они не помогут при длительных отключениях света и не подходят для зарядки мощных устройств.

Такого аккумулятора достаточно, чтобы запитать:

телефон (от 2 до 5 полных зарядок в зависимости от состояния батареи);

наушники и часы (несколько десятков зарядок);

планшет (1 раз полностью).

Если вам интересно, как зарядить ноутбук от повербанка с такой мощностью, то учтите, что в среднем у ноутбуков емкость аккумулятора выше 10 000 мАч, это значит, что даже если у вас получится зарядить ноутбук от такого устройства, до 100% батарея недотянет.

Повербанк с мощностью до 20 000 мАч — это уже более серьезный аккумулятор, к которому можно подключать много разных гаджетов, например, один телефон несколько раз или сразу 2−3 телефона, планшет и ноутбук.

Если приобретаете модель 30 000 мАч и более, тогда вам удастся поднять до 100% батарею мощных устройств, причем несколько раз. Правда, такие повербанки считаются больше стационарным вариантом, чем переносным. Модели с мощностью 120 000 мАч и выше — это уже портативные устройства, способные питать даже мини-холодильник, многие автолюбители возят их с собой в машине.

Как подключить телевизор к повербанку, и не только его

Главный нюанс того, как будет работать настольная лампа от повербанка, светодиодная лента, чайник и любые другие нужные вам устройства — в разъеме и методе подключения. Варианта всего два — USB-разъем и обычная «вилка».

Если вы купили павербанк, в котором только слоты для USB, то никак по-другому, конечно, никакие приборы вы не подключите. Таким образом можно подсоединить только те устройства, где есть USB, например, электропростыню от павербанка зарядить получится. Кстати, светодиодная лента от повербанка также заряжается отлично, если купить модель с USB штекером в комплекте.

Но во многих современных повербанках, особенно если это не просто аккумулятор, а целая зарядная станция, есть разъемы для подключения через вилку. Покупая себе EcoFlow, Bluetti или любую другую станцию, нет никаких проблем с пониманием, как подсоединить вилку к повербанку — там есть специальный разъем.

УНІАН По материалам:

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