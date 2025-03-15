Китайская компания представила технологию, заряжающую электромобиль за 9 минут — Finance.ua

Китайская компания представила технологию, заряжающую электромобиль за 9 минут 15.03.2025, 00:10 — Технологии&Авто

Китайская компания представила технологию, заряжающую электромобиль за 9 минут, Фото: freepik

Китайская компания Farasis Energy представила новую технологию ультрабыстрой зарядки 6C. Она позволяет аккумуляторам электрических автомобилей заряжаться с 10% до 80% всего за 8 минут 55 секунд.

Об этом пишет CNEVPost.

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Новая технология значительно уменьшает время зарядки, что является одной из основных проблем владельцев электромобилей, особенно во время долгих поездок.

Технология 6C означает, что аккумулятор может быть заряжен за время, равное 1/6 от его номинальной емкости.

Как это работает

Новый подход компании Farasis Energy оптимизирует конструкцию аккумуляторов для литий-железо-фосфатных (LFP) и литий-тернарных батарей.

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Кроме того, новая суперупаковочная технология (SPS) улучшает теплоотвод аккумуляторов, позволяя сохранять температуру при быстрой зарядке ниже 50 °C. Это помогает избежать перегрева и повышает эффективность процесса зарядки.

Кстати, Farasis Energy — это один из крупнейших производителей аккумуляторов в Китае. Компания контролирует 0,48% китайского рынка аккумуляторов и планирую увеличить эту долю благодаря новой технологии.

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