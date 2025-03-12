Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию — Finance.ua
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Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию

Энергетика
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Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию
Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию
Правительство Великобритании выделило грант в размере 55 млн фунтов стерлингов (71 млн долларов) администрации шотландского порта Кромарти-Ферт для реализации проекта очередного этапа расширения. Средства будут использоваться для финансирования планового строительства плавучих ветряных электростанций.
Об этом пишет The Maritime Executive.
Шотландский порт приступит к работе в начале 2028 года.
Выделение гранта является первым из двух, о которых было объявлено в рамках правительственной программы, запущенной в 2023 году для поддержки развития портовой инфраструктуры, необходимой для сектора плавучих ветроэлектростанций.
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Порт Кромарти-Ферт расположен на северо-восточном побережье Шотландии. Порт специализируется на поддержке морской нефтегазодобычи, а в последнее время и морской ветроэнергетики. Портовые власти отмечают, что большие глубины и защищенность акватории позволяют Кромарти-Ферт принимать крупнотоннажные суда.
План строительства ветроэлектростанции предусматривает доставку тяжелых габаритных компонентов ветряной электростанции и складирование их на расширенной площадке порта. Порт также предоставит территорию для строительства, установки и эксплуатации электростанции.
Компоненты будут производиться по всей Великобритании. Новым объектом станет Quay West и зона укладки Phase 5. Плавучие турбины можно собирать и настраивать перед тем, как их отбуксируют на место ветряной электростанции.
По материалам:
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