Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию — Finance.ua

Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию Сегодня 23:12 — Энергетика

Шотландия построит самую большую в стране плавучую ветроэлектростанцию

Правительство Великобритании выделило грант в размере 55 млн фунтов стерлингов (71 млн долларов) администрации шотландского порта Кромарти-Ферт для реализации проекта очередного этапа расширения. Средства будут использоваться для финансирования планового строительства плавучих ветряных электростанций.

Об этом пишет The Maritime Executive.

Шотландский порт приступит к работе в начале 2028 года.

Выделение гранта является первым из двух, о которых было объявлено в рамках правительственной программы, запущенной в 2023 году для поддержки развития портовой инфраструктуры, необходимой для сектора плавучих ветроэлектростанций.

Читайте также Турция удвоит объем газовых хранилищ до 2028 года

Порт Кромарти-Ферт расположен на северо-восточном побережье Шотландии. Порт специализируется на поддержке морской нефтегазодобычи, а в последнее время и морской ветроэнергетики. Портовые власти отмечают, что большие глубины и защищенность акватории позволяют Кромарти-Ферт принимать крупнотоннажные суда.

План строительства ветроэлектростанции предусматривает доставку тяжелых габаритных компонентов ветряной электростанции и складирование их на расширенной площадке порта. Порт также предоставит территорию для строительства, установки и эксплуатации электростанции.

Компоненты будут производиться по всей Великобритании. Новым объектом станет Quay West и зона укладки Phase 5. Плавучие турбины можно собирать и настраивать перед тем, как их отбуксируют на место ветряной электростанции.

Build Portal По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.