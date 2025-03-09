Турция удвоит объем газовых хранилищ до 2028 года — Finance.ua
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Турция удвоит объем газовых хранилищ до 2028 года

Энергетика
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Турция удвоит объем газовых хранилищ до 2028 года
Турция удвоит объем газовых хранилищ до 2028 года
Турция за три года увеличит объем своих газовых хранилищ вдвое — с 5,8 млрд куб. м в настоящее время до 12 млрд куб. м в 2028 году.
Об этом сообщил министр энергетики и природных ресурсов Турции Альпарслан Байрактар, передает TRT Haber.
По его словам, расширение хранилищ является частью мер по обеспечению энергетической безопасности страны.
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«Усилия по увеличению мощности хранилищ продолжаются в соответствии с целью повышения безопасности энергоснабжения… Мы стремимся достичь мощности хранилищ примерно до 12 млрд куб. м до 2028 года», — сообщил министр.

Имеющиеся мощности

По его словам, общая емкость хранилищ природного газа сейчас составляет 5,8 млрд куб. м: 4,6 млрд куб. м — в подземном хранилище природного газа Kuzey Marmara и 1,2 млрд куб. м — в подземном хранилище природного газа Tuz Gölü.
По материалам:
Укрінформ
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