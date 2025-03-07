рф ударила по энергетической и газовой инфраструктуре Украины: каковы последствия — Finance.ua
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рф ударила по энергетической и газовой инфраструктуре Украины: каковы последствия

Энергетика
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Ночью 7 марта 2025 года россия нанесла массированный удар по Украине, нацелившись на объекты энергетической и газовой инфраструктуры.
Министр энергетики Украины Герман Галущенко сообщил, что российские войска атаковали разные регионы страны, используя ракеты и беспилотники.
Энергетики и спасатели работают над устранением последствий обстрелов, чтобы возобновить электро- и газоснабжение.
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Галущенко подчеркнул, что рф пытается нанести вред обычным украинцам, лишив их света и тепла. Он призвал граждан оставаться в укрытиях и следить за официальными сообщениями, поскольку ситуация может быстро меняться.
По информации, россия использовала крылатые ракеты «Калибр», запущенные с Черного моря, а также стратегические бомбардировщики Ту-95МС.
В пресс-службе НАК «Нафтогаз Украины» говорят, что пострадали производственные мощности, которые обеспечивают добычу газа. Там подчеркнули, что это уже семнадцатая комбинированная атака на объекты газовой инфраструктуры «Группы «Нафтогаз».
«Повреждены производственные мощности, которые обеспечивают добычу газа. К счастью, обошлось без пострадавших», — подчеркнул ее руководитель Роман Чумак.
Он добавил, что сейчас идет ликвидация последствий обстрела, кроме того, специалисты оценивают уровень повреждений.
«Группа „Нафтогаз“ принимает все необходимые меры для возобновления работы мощностей, которые атаковал враг. Мы делаем и будем делать все возможное, чтобы страна была с газом. Спасибо всем работникам, а также всем энергетикам страны за работу в тяжелейших условиях», — подытожил Роман Чумак.
По материалам:
Укрінформ
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