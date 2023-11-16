ТОП-5 авто из Китая, которые выбирали украинцы в октябре (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-5 авто из Китая, которые выбирали украинцы в октябре (инфографика)

Фондовый рынок
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ТОП-5 авто из Китая, которые выбирали украинцы в октябре (инфографика)
ТОП-5 авто из Китая, которые выбирали украинцы в октябре (инфографика)
В октябре украинцы приобрели 1306 легковых автомобилей, ввезенных из Китая, Об этом сообщает Укравтопром.
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В том числе новых авто — 878 ед; б/у — 428 ед.
Автомобили китайского происхождения охватили 15% октябрьского рынка новых легковушек.
В сегменте подержанных авто, впервые регистрировавшихся в Украине, доля «китайцев» остается в пределах 2%.
Абсолютное большинство легковых автомобилей из КНР были электромобили — 84%.
ТОП-5 авто из Китая, которые выбирали украинцы в октябре (инфографика)
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Напомним, по итогам первого квартала 2023 года Китай стал самым крупным в мире экспортером автомобилей. КНР даже удалось опередить японских автопроизводителей. Долгое время лидером среди крупнейших экспортеров автомобилей в мире оставалась Япония. Теперь первую позицию впервые занял Китай.
Топ 10 китайских автопроизводителей по экспорту автомобилей:
  1. SAIC;
  2. Chery;
  3. Tesla;
  4. Geely;
  5. Great Wall;
  6. DongFeng;
  7. Changan;
  8. BYD;
  9. BAIC;
  10. JAC.

Справка Finance.ua:

  • В августе 2023 года количество новых и подержанных импортных машин made in China пересекло отметку в тысячу штук, что оказалось самым большим показателем с начала полномасштабного вторжения. В августе украинский автопарк пополнился на 1077 автомобилей с китайским VIN, что оказалось на 21,4% больше, чем в июле-2023 и вдвое больше, чем в августе-2022. С начала полномасштабного вторжения такой показатель оказался наибольшим.
  • Новое исследование iSeeCars показало, какие подержанные автомобили подешевели меньше за последние пять лет. Лидером является Porsche 911, который с 2018 года в среднем подешевел всего на 9,3% или 18 094 доллара. Второе место занял Porsche 718 Cayman, потерявший 17,6%.

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Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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