Китайский производитель электромобилей BYD превзошел октябрьские показатели Tesla — Finance.ua
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Китайский производитель электромобилей BYD превзошел октябрьские показатели Tesla

Фондовый рынок
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Китайский производитель электромобилей BYD превзошел октябрьские показатели Tesla
Китайский производитель электромобилей BYD превзошел октябрьские показатели Tesla
В октябре акции китайской компании по производству электромобилей BYD выросли примерно на 1%, опередив Tesla, показатели которой упали на 17%.
Об этом пишет Bloomberg.
Отмечается, что аналитики повысили свои прогнозы по прибыли китайской компании до рекордно высокого уровня с момента ее предыдущего квартального отчета этого месяца.
Кроме того, издание подчеркивает, что BYD, вероятно, достигла рекордно высоких продаж, несмотря на ужесточающуюся конкуренцию и общее замедление спроса китайских электромобилей.
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BYD за последний квартал продала более 822 тыс. авто, включая гибриды, что помогло ей закрепить статус самой продаваемой марки в Китае.
В начале этого месяца Маск заявил, что рост процентных ставок в США негативно отразился на его продажах.
«Результаты Tesla также страдают от многомесячной ценовой войны, которую она инициировала, пытаясь подогреть спрос. Аналитики снижают свои оценки прибыли на акцию для американского производителя, в то время как перспективы для BYD растут», — говорится в сообщении.
По материалам:
Економічна Правда
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