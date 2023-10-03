BYD обошел Ford по количеству проданных авто — Finance.ua

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BYD обошел Ford по количеству проданных авто

Фондовый рынок
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BYD обошел Ford по количеству проданных авто
BYD обошел Ford по количеству проданных авто
BYD сменил Ford на 4-й позиции самых продаваемых автомобильных брендов в мире.
Согласно отчету TrendForce, в августе продажи автомобилей в мире составили 5,55 млн ед., что примерно на 1% больше, чем в июле.
Состав 10 лучших автобрендов остался таким же, как и в прошлом месяце, в тройку лидеров попали Toyota, Volkswagen и Honda.
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В то же время, китайский автопроизводитель BYD сменил Ford на четвертом месте.
Продажи BYD в августе выросли на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, а его доля на рынке была лишь на 0,1% меньше доли Honda, занявшей третье место.
Ford опустился на 6 место, поскольку его продажи в Европе и США упали по сравнению с предыдущим месяцем.
BYD обошел Ford по количеству проданных авто

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По материалам:
Телеканал 24
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