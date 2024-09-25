ТОП-3 самых популярных стран ЕС среди золотых виз для иностранцев (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-3 самых популярных стран ЕС среди золотых виз для иностранцев (инфографика)

Личные финансы
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ТОП-3 самых популярных стран ЕС среди золотых виз для иностранцев (инфографика)
ТОП-3 самых популярных стран ЕС среди золотых виз для иностранцев (инфографика)
Согласно выводам финансовой консалтинговой компании Arton Capital, Венгрия, Греция и Италия имеют самые лучшие в Европе программы «Золотая виза».
Когда речь заходит о европейской схеме проживания за инвестиции, эти три страны являются наиболее востребованными схемами среди иностранных граждан.
Об этом пишет Schengen.News.

Что это дает

Программы «Золотая виза» позволяют иностранцам получить вид на жительство в странах, предлагающих такие программы, в обмен на финансовые инвестиции и выполнение необходимых условий.
ТОП-3 самых популярных стран ЕС среди золотых виз для иностранцев (инфографика)

Венгрия

Венгрия запустила свою программу «Золотая виза» в 2013 году, которая привлекает большое количество международных инвесторов, став таким образом одной из самых любимых инвестиционных программ для проживания в Европе.
Схема была приостановлена ​​в 2017 году. Однако 1 июля этого года правительство Венгрии решило снова запустить схему, которая теперь известна как Программа гостевого инвестора (GIP).
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Среди причин, по которым программа «Золотая виза» в Венгрии вызывает растущий интерес со стороны богатых иностранных граждан, то, что страна предлагает вариант инвестирования в недвижимость, который в таких странах, как Португалия и Испания, был приостановлен в рамках усилий по решению жилищного кризиса.
С момента запуска в январе 2013 года и по 31 марта 2017 года программа «Золотая виза» принесла Венгрии 1,4 миллиарда евро.
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Греция

Греция также известна своей программой «Золотая виза». Однако, пытаясь справиться с жилищным кризисом, греческая программа «Золотая виза» претерпела новые изменения, вступившие в силу с 1 сентября этого года.
Среди изменений было увеличение минимальной суммы, необходимой для инвестиций, осуществленных по данной схеме.
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Объявляя новые изменения, премьер-министр Греции Кириакос Мицотакис сказал, что в некоторых частях страны, таких как Миконос, Санторини и Салоники, минимальная сумма, необходимая для Golden Visa Investments, достигнет 800 000 евро.
Недавно премьер-министр Греции также объявил, что теперь предпринимателям будут предоставлять золотые визы, что позволит иностранным гражданам получить пятилетний вид на жительство за счет инвестиций в размере 250 000 евро в стартапы страны.
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Италия

Итальянская программа «Золотая виза», которая называется «Инвесторская виза для Италии», также известна среди иностранных граждан, планирующих получить вид на жительство в европейских странах с помощью этой программы.
Богатые иностранные граждане имеют право использовать эту схему, выбрав несколько предложенных вариантов инвестирования, среди которых инвестирование 2 миллионов евро в государственные облигации, 500 000 евро в корпоративные облигации или акции или по меньшей мере 250 000 евро в инновационные стартапы.

Справка Finance.ua:

Напомним, в марте 2022 года «золотые визы» и «золотые паспорта» уже были недоступны гражданам россии в таких странах:
  • Чехия;
  • Греция;
  • Ирландия;
  • Португалия;
  • Мальта;
  • Испания;
  • Черногория;
  • Антигуа и Барбуда;
  • Доминиканская Республика;
  • Гренада;
  • Сент-Китс и Невис;
  • Великобритания;
  • США;
  • Канада.
  • Италия приостановила программу «золотых виз» для граждан россии и беларуси. Об этом сообщило Министерство предприятий и продукции страны.
🥇 Кстати, Украина богата и наполнена выдающимися и интересными фактами и рекордами. Все эти замечательные достижения просто невозможно уместить на одной карте, но мы попытались кое-что показать:

Интерактивная карта экономических фактов и рекордов Украины

Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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