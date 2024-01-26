ТОП-3 региона с самыми дорогими квартирами в аренду — Finance.ua

ТОП-3 региона с самыми дорогими квартирами в аренду Сегодня 14:00 — Недвижимость

ТОП-3 региона с самыми дорогими квартирами в аренду, freepik.com

Ужгород. Благодаря своему расположению — далеко от зоны боевых действий и ближе всего к западной границе — Закарпатская область остается самым безопасным регионом Украины. Поэтому за убежищем сюда едут переселенцы из регионов, которые массово обстреливает враг. По словам Романа Перегинца, главы Ассоциации риелторов Украины в Закарпатской области, такого бешеного спроса, как в первые месяцы войны, нет, но его достаточно, чтобы цены держались на высоком уровне.

«Арендные ставки росли в прошлом году, но сейчас стабилизировались. Так, на вторичном рынке однокомнатную квартиру можно снять по цене от 8 тыс. грн в месяц, двухкомнатную — от 10−12 тыс. грн, трехкомнатную — 13−15 тыс. грн. На новое современное жилье цены значительно выше. Однокомнатная квартира в новостройке стоит от $400, двухкомнатная от $500, трехкомнатная — от $600», — уточняет он.

Цены зависят как от самой квартиры, ремонта, наполненности, так и от комплекса, его расположения, инфраструктуры. Скажем, трехкомнатная квартира в хорошем комплексе с хорошим дорогим наполнением может стоить даже $1 500 в месяц.

Достаточно активен в Ужгороде и рынок купли-продажи недвижимости. В очереди покупатели не выстраиваются, но спрос есть и на вторичку, и на первичку. Покупают чаще квартиры в эконом- и комфорт-сегменте, но достаточно желающих приобрести и элитное жилье.

«Чтобы купить однокомнатную квартиру с ремонтом в новостройке, стоит ориентироваться на бюджет от $60 тыс., двухкомнатная обойдется от $75 тыс. На вторичке однокомнатную квартиру можно найти за $28 тыс., приличную двухкомнатную — за $40 тыс.», — говорит глава Ассоциации риелторов Украины в Закарпатской области.

В Ужгороде цены на квадратный метр выросли как в гривнах, так и в долларах. По оценкам экспертов, сейчас квартира здесь стоит примерно на 20% дороже, чем в 2021 году.

Львов

Ажиотажного спроса на жилье в Киеве уже нет. Спрос и предложение, по словам местного риелтора Инны Ганькович, относительно сбалансировались. Но если еще до середины прошлого года люди искали более дорогое жилье, с улучшенными условиями, то сейчас акцент сместился на более дешевый сегмент.

«Сейчас, по моим наблюдениям, многие стали приезжать во Львов на работу. А поскольку зарплаты здесь не заоблачные, то соответственно они ищут жилье бюджетное. Еще одна категория людей, ищущих недорогие квартиры — это арендаторы, которые ищут новое жилье, поскольку предыдущее владельцы продали», — отмечает эксперт.

По ее словам, на рынке много предложений однокомнатных квартир с арендной ставкой в ​​$600−650 в месяц. Но клиентов на него маловато. Люди охотнее снимают за 8−10 тыс. грн, и на такие квартиры наблюдается дефицит.

Стоимость аренды двухкомнатных квартир во Львове не сильно отличается от однокомнатных. Ставки могут быть максимум на 1−1,5 тыс. грн больше.

«Если смотреть на 3- и 4-комнатные квартиры, то можно найти за 13−20 тыс. грн, это из более дешевых вариантов. Из более дорогих в современных комплексах с ремонтом владельцы просят от 20 тыс. грн и до $1 тыс.», — говорит Инна Ганькович.

На рынке купли-продажи также большим спросом пользуются более дешевые варианты. Жилье в эконом- и комфорт-сегментах с ремонтом разбирают быстро. По словам риелтора, основной клиент на них — это внутренние переселенцы, а также те, кто подпадает под государственные ипотечные программы.

«В старом фонде квадратный метр жилья с ремонтом советских времен стоит $800−1 000, это если на периферии. Если центр города, то $1 300−2 000. В новостройке, введенной в эксплуатацию или на финальной стадии возведения, от $1 500−1 600. Но здесь многое зависит от комплекса, локации и сегмента», — говорит Инна Ганькович.

По ее словам, чаще всего продаются квартиры в ценовом сегменте $60−70 тыс. Львиная доля покупателей покупают для себя, но с такой формулировкой, что впоследствии отдадут детям или сдадут в аренду.

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Киев

Киев лишился статуса города с самой дорогой арендой жилья. Но постоянный приток переселенцев обеспечивает постепенный рост стоимости аренды. За прошлый год, по словам генерального директора «Риэлторского объединения «Простор» Сергея Курганова, на некоторые позиции арендные ставки увеличились даже до 20%.

«Стоимость аренды уже вышла на довоенный уровень, правда, только в гривневом эквиваленте, в долларовом еще недотягивает», — отмечает эксперт.

Небольшой рост зафиксирован уже в этом году. По данным платформы bird, медиана стоимости аренды квартир в Киеве увеличилась на 6%. Заметнее всего цены изменились на двухкомнатные квартиры, аренда которых сейчас стоит, в среднем, 18 тыс. грн в месяц, или на 10,5% больше, чем в декабре. 3-комнатную квартиру владельцы оценивают в 30 тыс. грн, что на 4,5% больше, чем месяцем ранее. Меньше всего, на 1,5%, подорожали однокомнатные, их стоимость остановилась на 13 тыс. грн.

«Владельцы квартир и арендаторы практически вернулись к стандартным условиям заключения договоров. Сроки стали длиннее — от 6 месяцев или 1 года, а скидки — меньше», — добавляет генеральный директор «Риелторского объединения «Простор».

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Дела на рынке купли-продажи не столь оживленные, как в сегменте аренды, но количество сделок постепенно растет. Лучше всего себя чувствует жилье, которое подпадает под программы государственного льготного кредитования, то есть не старше 3 и 10 лет, как это требуют условия «єОселі» под 7% и под 3% соответственно. По словам экспертов, спрос на такие квартиры с ремонтом повышен, а цены превышают уровень 2021 года.

Чтобы купить квартиру в спальном районе Киева в старом жилом фонде, Сергей Курганов советует ориентироваться на следующие бюджеты: $45 тыс. однокомнатная, $55 тыс. двухкомнатная, в пределах $70 тыс. — трехкомнатная. Возле метро такие квартиры будут примерно на $10 тыс. дороже.

Если в планах покупка квартиры в новостройке, то цена будет зависеть от инфраструктуры и проекта ЖК, а также от стадии его готовности, локации, наличия или отсутствия ремонта в квартире. В среднем по данным портала ЛУН, стоимость квадратного метра на первичном рынке в столице составляет 48,4 тыс. грн.

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