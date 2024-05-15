ТОП-3 модели iPhone, которые будут в тренде в 2024 году — Finance.ua

ТОП-3 модели iPhone, которые будут в тренде в 2024 году 15.05.2024, 00:12 — Фондовый рынок

ТОП-3 модели iPhone, которые будут в тренде в 2024 году

Аналитики проанализировали рынок и назвали 3 бюджетных модели iPhone, которые будут в тренде в текущем 2024 году.

Об этом сообщил Phone Arena

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Это модели: iPhone XR, iPhone SE 2022 и iPhone 13, которые имеют высокое качество и долгосрочную поддержку обновлений по привлекательным ценам.

iPhone XR

Этот телефон выпущен в конце 2018 года, XR оснащен 6,1-дюймовым ЖК-дисплеем и хорошим набором камер — 12-мегапиксельной основной и 7-мегапиксельной передней. Эти характеристики позволяют снимать качественные фото, подходящие для социальных сетей.

Поддержка обновлений iOS для этой модели продлится до конца 2025 года, что делает ее надежным выбором на несколько лет.

iPhone SE 2022

Несмотря на свой маленький 4,7-дюймовый экран, этот смартфон не уступает по мощности благодаря процессору Apple A15 и оптимизации iOS, гарантирующим плавную работу устройства в течение как минимум пяти лет. Камера и батарея достаточно хороши для повседневного использования.

iPhone 13

Этот вариант предлагает пользователям мощный процессор, поддержку 5G и стильный дизайн по сниженной цене $599.

С 2021 года (когда его выпустили) его стоимость существенно упала, но качество и производительность остаются на высоком уровне. Этот модельный ряд включает в себя замечательные камеры, которые почти не уступают новейшим моделям, обеспечивая отличное качество снимков. Ожидается, что обновления для iPhone 13 будут выпускаться не менее четырех лет после его покупки.

Напомним, тайваньская компания Foxconn, являющаяся крупнейшим в мире производителем электроники по контракту и крупнейший сборщик iPhone от Apple, сообщила о рекордных продажах за апрель.

Выручка от реализации интеллектуальной потребительской электроники, включая смартфоны, в апреле продемонстрировала «значительный рост» по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

Апрельский доход составил 15,83 млрд долларов, что, по ее словам, является самым высоким показателем за аналогичный период и означает рост на 19% в годовом исчислении.

Справка Finance.ua:

Свежий инсайд раскрыл цветовую гамму всех четырех моделей iPhone 16.

В последних поколениях базовые айфоны обычно выпускались в пяти цветах корпуса, а Pro-модели — в четырех. Но в 2024 году для iPhone 16/16 Plus их будет сразу семь — к синему, розовому, желтому, зеленому и черному цветовому варианту присоединится белый и фиолетовый.

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