ТОП-3 финансовые привычки, с которых следует начать новый год — Finance.ua

ТОП-3 финансовые привычки, с которых следует начать новый год Сегодня 12:04 — Личные финансы

ТОП-3 финансовые привычки, с которых следует начать новый год

Предновогодний период может стать отличным стартом для перемен. Освоение простых и полезных финансовых привычек обеспечит уверенность в будущем. Навести порядок в финансах — ключ к улучшению качества жизни.

Это можно сделать благодаря нескольким простым методам, которые предлагает издание «Meta».

Какие финансовые привычки следует ввести с нового года

Ведение учета доходов и расходов. Контроль бюджета начинается с анализа.

Читайте также Финансовые аналитики ухудшили прогноз относительно курса

Фиксируйте все доходы и расходы удобным способом: вручную, в таблицах Excel или через специальные финансовые приложения.

Это поможет выявить дополнительные расходы и найти возможности для экономии.

Составляйте финансовый план. Превратите затраты в четкую стратегию.

Определите доходы, обязательные расходы (квартира, еда, транспорт) и сумму для сбережений.

Читайте также Как сэкономить в праздничный сезон: полезные советы

Распределите средства по категориям, планируя не только месяц, но и год: учитывайте большие расходы, например отпуск или покупка техники.

Откладывайте часть доходов сразу. Создание денежной подушки обеспечит стабильность.

Определите фиксированный процент дохода (10−20%) и переводите эту сумму на отдельный накопительный счет сразу после получения денег.

Это поможет подготовиться к непредвиденным ситуациям и станет первым шагом к инвестированию.

Мета По материалам:

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.