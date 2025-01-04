ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами — Finance.ua
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ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами

Мир
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ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами
ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами
Некоторые европейские города, страдающие чрезмерным наплывом туристов, стремятся ограничить потоки посетителей. Между тем менее известные направления становятся все более привлекательными для путешественников, которые ищут более спокойный и доступный отдых.
Тревел-эксперт Винисиус Коста в своем материале для Travel Off Path назвал три пока еще малоизвестных города в популярных странах Европы, которые привлекают все больше туристов.

Сен-Мало, Франция

Расположенный на побережье Бретани, самого северо-западного региона Франции, этот портовый город уже давно является популярным морским курортом среди французов.
ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами
Однако лишь недавно он стал приобретать международную популярность.
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Сен-Мало славится своим Старым городом, реконструированным после того, как его сравняли с землей во время Второй мировой войны, и богатой средневековой историей, а витражи его романско-готического собора могут с легкостью сразиться с красотой собора Парижской Богоматери. Также в Сен-Мало есть длинный песчаный пляж Plage du Sillon.

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А поскольку в 2024 году в Сен-Мало было отмечено падение уровня туризма на 18%, в отличие от других французских направлений, он готов с радостью встречать туристов.

Салоники, Греция

Второй по величине город страны — это древний портовый город, изобилующий руинами эллинской, римской, византийской и даже османской эпох.
ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами
Его часто обходят стороной те, кто впервые посещает Грецию, обычно останавливаясь в Афинах на одну ночь, прежде чем отправиться прямиком на Кикладские острова, но его, безусловно, не следует недооценивать, особенно учитывая тот факт, что отношение к туристам там гораздо более положительное.
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При этом в Салониках цены гораздо ниже, чем в греческой столице, страдающей от нашествия туристов, или на популярном острове Санторини.
Еще один плюс — новая система метро, ​​которая не только значительно упрощает перемещение по мегаполису, но и позволяет туристам глубже погрузиться в богатое прошлое города.

Вальядолид, Испания

Небольшой и спокойный Вальядолид порадует туристов множеством средневековых сокровищ и величественными королевскими дворцами.
ТОП-3 доступных малоизвестных европейских города, которые становятся новыми туристическими магнитами
Любителям истории следует обязательно заглянуть в Дом Сервантеса, где когда-то жил знаменитый автор «Дон Кихота».
Кроме того, именно здесь свои последние годы провел Христофор Колумб, и большая часть его жизни задокументирована в местном музее в его честь.
По материалам:
УНІАН
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