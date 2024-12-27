10 мест в мире, которые гурманам стоит посетить в 2025 году — Finance.ua
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10 мест в мире, которые гурманам стоит посетить в 2025 году

Мир
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10 мест в мире, которые гурманам стоит посетить в 2025 году
10 мест в мире, которые гурманам стоит посетить в 2025 году
Для тех, кто ищет свежих гастрономических впечатлений, аналитики показали 10 мест, которые стоит посетить.
Об этом пишет Condé Nast Traveler, который составил список из десяти мест по всему миру, которые стоит посетить в 2025 году в поисках новых вкусов.
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10 лучших мест мира для любителей поесть в 2025 году:
  1. Долина Клер, Австралия: всемирно известные виноградники, семейные гостиницы-рестораны и уединение.
  2. Дубай, ОАЭ: региональные вкусы и нестандартные концепции питания.
  3. Генуя, Италия: удивительная смесь проверенной классики и новых подходов к приготовлению блюд старой школы.
  4. Гоа, Индия: оригинальные концепции пивоварения.
  5. Айлей, Шотландия: рай для любителей скотча.
  6. Кигали, Руанда: экстравагантные панафриканские блюда, основанные на региональных ингредиентах, и крафтовый кофе.
  7. Лима, Перу: изысканные блюда в городе, известном своими дегустационными меню.
  8. Лофотенские острова, Норвегия: местные блюда в самом лучшем виде, одна из лучших выпечек в Европе и ужин под северным сиянием.
  9. Пуэрто-Рико, территория США: классические блюда Карибского бассейна и первый на острове фестиваль еды и вина.
  10. Вашингтон, США: стремительно развивающаяся и поражающая разнообразием кулинарная культура.
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Мы писали, что Австрия, с населением более 9 миллионов человек, ежегодно принимает около 32 миллионов туристов. Об этом пишет The Independent со ссылкой на исследования MoneyTransfers.com. Последние статистические данные показывают, что на каждого жителя страны приходится примерно 3,6 туриста, что почти в четыре раза превышает количество приезжих по сравнению с местным населением.

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В этом году Испания принимает на 12% больше иностранных туристов, чем в 2023 году, за чек средних расходов 1432 евро.
Количество прибывших в Испанию международных туристов достигло наивысшего показателя за первые семь месяцев 2024 года, достигнув 53,4 миллиона, что является ростом на 12% по сравнению с предыдущим годом.
Татьяна Береговая
Татьяна Береговая
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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