ТОП-3 бюджетных смартфона с качественной камерой: какие модели стоят своих денег (фото) — Finance.ua

ТОП-3 бюджетных смартфона с качественной камерой: какие модели стоят своих денег (фото) Сегодня 02:29 — Технологии&Авто

ТОП-3 бюджетных смартфона с качественной камерой: какие модели стоят своих денег (фото), www.tomsguide.com

Рынок недорогих смартфонов предлагает сотни вариантов, но найти модель с качественной камерой — не всегда просто. Впрочем, тратить много денег необязательно: некоторые бюджетные телефоны могут приятно удивить фотовозможностями.

Британское издание Amateur Photographer составило подборку лучших моделей, сочетающих хорошую камеру и адекватную цену.

Лучший бюджетный телефон в целом

Лидером в рейтинге стал Google Pixel 9a. Этот смартфон получил яркий основной объектив с диафрагмой f/1.7, а также обновленную сверхширокоугольную камеру с автофокусом, что позволяет делать макросъемки крупным планом.

Пользователям по-прежнему доступны функции «Лучший дубль», «Волшебный редактор» и «Волшебная резинка» для аудио, а также более традиционные режимы съемки, появившиеся в предыдущих версиях («Ночная съемка» и «Длительная выдержка»).

Камеры могут показаться достаточно стандартными, но при этом они обеспечивают высокое качество снимков с приятным уровнем детализации и ярким, но естественным цветом.

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Лучший бюджетный iPhone

В этой категории победил iPhone 12. За довольно демократичную цену в 250 долларов (около 10 тыс. грн) вы получаете высокопроизводительную двойную камеру, состоящую из широкоугольной 12 Мп камеры с диафрагмой f/1.6 и сверхширокоугольной камеры 12 Мп с диафрагмой f/24.

Правда, здесь нет оптического зума или телеобъектива, и если вы уже пользовались более современным телефоном, то iPhone 12 может показаться старомодным. Но не спешите с выводами — снимки, сделанные на iPhone 12, по-прежнему выглядят великолепно. Цветопередача отличная, красивая и четкая, экспозиция точная, а камера автоматически использует многокадровую композицию для достижения широкого динамического диапазона.

Лучший бюджетный смартфон Samsung

Победителем в этой номинации стал Samsung Galaxy A56, получивший немало улучшений по сравнению с предыдущей версией A55. Обновления включают улучшенный экран, более быструю зарядку (45 Вт) и добавление функций искусственного интеллекта.

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Тройная камера Galaxy A56 довольно стандартна для смартфонов такого класса и не сильно изменилась по сравнению с предшественником. Основная камера — широкоугольная 50-мегапиксельная f/1.8 с оптической стабилизацией; она выдает снимки с разрешением 12 МП с биннингом пикселей, причем их качество стабильно высокое.

Также имеется сверхширокоугольная камера 12 мегапикселей, которая может хорошо справиться с деталями и цветопередачей. Имеется также 5-мегапиксельная макрокамера с фиксированным фокусом.

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