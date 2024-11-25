ТОП-10 стран — поставщиков легковых автомобилей в Украину (инфографика)
За 9 месяцев импорт легковых автомобилей стоил Украине почти $3,3 млрд.
По данным Госстата, с января по сентябрь в Украину было импортировано 239тыс. легковых авто (подержанных и новых).
Об этом сообщает Укравтопром.
Это на 9% больше, чем за аналогичный период 2023 года.
Общая таможенная стоимость этих авто составила $3 млрд 276 млн, что на 14% больше, чем в прошлом году.
Крупнейшим поставщиком легковых автомобилей была Германия, откуда в Украину было завезено 47,5 тыс. авто.
Также в лидерскую тройку стран-экспортеров попали США и Китай.
Справка Finance.ua:
- В октябре 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, которые вместе обеспечили 63% от общих продаж новых автомобилей в стране.
- Самой популярной моделью на рынке новых автомобилей Киева, Киевской области, Днепропетровщины и Одесской области стал Renault Duster.
- Украинцы продолжают выбирать автомобили с бензиновыми двигателями, хотя продажи новых бензиновых автомобилей в октябре 2024 года снизились на 19% по сравнению с прошлым годом.
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