ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика) — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика) Сегодня 06:41 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика)

В октябре украинцы приобрели 4,4 тысячи всех мотоциклов. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но (прогнозировано) на 29,8% меньше, чем было в сентябре-2024.

Среди общего количества 55% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2446 шт.

На внутреннем рынке было заключено 1725 сделок купли-продажи мототехники, что составило 38,8% от общего количества.

Лишь 6,2% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (277 шт.).

По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами (где очень четко выражена сезонность, и первостепенное значение имеет сравнение именно год к году) выглядит следующим образом (по сравнению прошлый месяц к месяцу, который шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):

Внутренние перепродажи: −21,6% MM, +24,5% YY

Импорт б/у: −33,6% MM, +11,7% YY

Импорт новых: −34,3% MM, +0,6% YY

Самые популярные на внутреннем рынке

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (201 договор купли-продажи) и Yamaha (209 ДКП), а также Geon (140 ДКП).

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Інститут досліджень авторинку По материалам:

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