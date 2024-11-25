ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика)
ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика)
В октябре украинцы приобрели 4,4 тысячи всех мотоциклов. Это на 9,4% больше, чем за аналогичный период в прошлом году, но (прогнозировано) на 29,8% меньше, чем было в сентябре-2024.
Среди общего количества 55% мотоциклов были новыми (импортированными из-за границы), количественно это 2446 шт.
На внутреннем рынке было заключено 1725 сделок купли-продажи мототехники, что составило 38,8% от общего количества.
Лишь 6,2% мотоциклов были импортированы подержанными из-за границы (277 шт.).
По отдельным подсегментам динамика торгов мотоциклами (где очень четко выражена сезонность, и первостепенное значение имеет сравнение именно год к году) выглядит следующим образом (по сравнению прошлый месяц к месяцу, который шел перед ним, М-М; и прошлый месяц к аналогичному месяцу прошлого года, Y-Y):
  • Внутренние перепродажи: −21,6% MM, +24,5% YY
  • Импорт б/у: −33,6% MM, +11,7% YY
  • Импорт новых: −34,3% MM, +0,6% YY

Самые популярные на внутреннем рынке

На внутреннем рынке среди производителей мототехники в указанном периоде преобладали японские марки Honda (201 договор купли-продажи) и Yamaha (209 ДКП), а также Geon (140 ДКП).
ТОП-10 самых популярных мотоциклов в октябре (инфографика)
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