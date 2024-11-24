Крупнейшие региональные рынки новых автомобилей в Украине в октябре — Finance.ua
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Крупнейшие региональные рынки новых автомобилей в Украине в октябре

Технологии&Авто
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Крупнейшие региональные рынки новых автомобилей в Украине в октябре
Крупнейшие региональные рынки новых автомобилей в Украине в октябре, Фото: freepik
В октябре 2024 года крупнейшими региональными рынками новых легковых автомобилей в Украине стали Киев, Киевская, Днепропетровская, Одесская и Львовская области, которые вместе обеспечили 63% от общих продаж новых автомобилей в стране.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».

Где больше всего покупали новые автомобили

В прошлом месяце в столице было приобретено 2134 автомобиля, что на 7% больше по сравнению с прошлым годом.
  • В Киевской области зарегистрировали 513 новых авто (+6%);
  • в Днепропетровской области — 458 единиц (-6%);
  • в Одесской области — 302 единицы (-2%);
  • во Львовской области — 268 единиц (-1%).
Самой популярной моделью на рынке новых автомобилей Киева, Киевской области, Днепропетровщины и Одесской области стал Renault Duster.
В то же время на Львовщине лидерской моделью был Toyota RAV-4.
Напомним, украинцы продолжают выбирать автомобили с бензиновыми двигателями, хотя продажи новых бензиновых автомобилей в октябре 2024 года снизились на 19% по сравнению с прошлым годом.
По материалам:
Finance.ua
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