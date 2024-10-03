ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика) — Finance.ua
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ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)

Технологии&Авто
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ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)
ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)
Kia Sportage является наиболее популярным подержанным автомобилем в Великобритании. Об этом сообщает Европейский маркетплейс автозапчастей Ovoko, поделившийся списком наиболее востребованных подержанных автомобилей, цена на которые растет из-за спроса.
Express показали список и ТОП-10 автомобилей.
ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)
Общество производителей и торговцев автомобилями (SMMT) подчеркивает, что в первом квартале 2024 года в Великобритании было продано почти два миллиона подержанных автомобилей.
По результатам поиска Google с июля 2023 по июнь 2024 года, Kia Sportage является подержанным автомобилем, который пользуется наибольшим спросом у британцев.
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Ежемесячно более 15 000 водителей ищут подержанные экземпляры популярного южнокорейского внедорожника, охватившего пять поколений в течение 21 года производства.
Как и остальные линейки Kia, он известен своим хорошим соотношением цены и качества и семилетней гарантией, что означает, что на многие подержанные экземпляры все еще распространяется гарантия.
ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)
Kia Sportage

Второе место

Другим популярным выбором на рынке б/у автомобилей является Audi A1, который имеет в среднем более 13 500 поисковых запросов ежемесячно только в Великобритании.
Впервые представленный в 2010 году, A1 стал первым представителем Audi в конкурентоспособном сегменте супермини после злосчастного Audi 50 в 1970-х годах, и вскоре добился успеха благодаря хорошему качеству сборки и привлекательному внешнему виду.
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Значительный спрос со стороны покупателей подержанных автомобилей также означает, что большинство экземпляров сохраняют свою стоимость гораздо лучше, чем конкуренты, причем многие дилеры и частные покупатели готовы платить больше.
ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)
Audi A1

Третье место

Ford Fiesta — еще одна подержанная модель, которую многие автомобилисты ищут в Интернете.
Несмотря на то, что маленький супермини больше не выпускается, производство продолжалось с 1976 по 2021 годы, что означает, что в пути все еще есть много экземпляров, не говоря уже о хорошем источнике дешевых запчастей.
ТОП-10 самых востребованных подержанных автомобилей (фото, инфографика)
Ford Fiesta
Кроме того, поскольку Fiesta часто охватывает от модели начального уровня Ford до их флагманского горячего хэтчбека, есть много двигателей, уровней комплектации и цен для покупателей подержанных автомобилей по выбору.
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Справка Finance.ua:

  • Как сообщает «Укравтопром», в августе граждане нашей страны приобрели 8,4 тысячи ввозимых из-за границы подержанных машин в возрасте до 5 лет.
  • За прошедший месяц свою первую регистрацию в стране прошли почти 26 тысяч легковушек с пробегом. Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.
  • Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электрические автомобили — их доля составила 41%.
  • На втором месте находятся бензиновые легковушки (37%), на третьем — дизельные автомобили (11%). Гибриды и авто с ГБО заняли 8% и 3% соответственно.
Татьяна Сидорак
Татьяна Сидорак
Корреспондент-редактор
По материалам:
Finance.ua
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