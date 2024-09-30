Ремонт дороже авто: механик назвал машины, которые не стоит покупать — Finance.ua

Ремонт дороже авто: механик назвал машины, которые не стоит покупать Сегодня 19:26 — Технологии&Авто

Ремонт дороже авто: механик назвал машины, которые не стоит покупать

Принимая решение о приобретении авто, покупатели часто обращают внимание на цену, характеристики и дизайн. Однако необходимо учитывать проблемы, скрывающиеся от наших глаз, из-за чего придется потратить в разы больше.

GOBankingRates побеседовал с Крисом Пайлом, автомехаником и экспертом Just Answer. Он назвал авто, которые никогда не нужно покупать.

Tesla

По мнению Car and Driver, Tesla «доказала, что электромобили могут быть популярными, сочетая выдающиеся характеристики и высокотехнологичные интерьеры с полезным запасом хода».

Tesla может показаться прекрасной, пока не потребуется ремонт. Пайл отметил, что стоимость расходов на эту машину перевешивает ее цену.

За ремонт Tesla придется заплатить в среднем 5552 доллара, а это более 220 тысяч гривен. Отчасти это объясняется тем, что запчасти для этих авто уникальны и их трудно найти.

Rivian

Стоимость пикапа Rivian RIT в 2025 году начинается от 71 000 долларов. Как и Tesla, Rivian — дорогой в ремонте автомобиль. Один владелец Rivian рассказал, что небольшая авария обошлась ему гораздо дороже, чем ожидалось. Из-за погнутой крышки бампера и вмятины на задней двери механикам пришлось разбирать заднюю часть пикапа, а ремонт длился 2,5 месяца.

«Сначала страховая компания оценила ущерб примерно в 1600 долларов и прислала мне чек… Окончательный счет составил более 42 000 долларов!» — рассказал владелец авто.

Любой новый грузовик

Пайл не стал бы покупать ни один новый грузовик, включая Ford, Dodge, Chevy, Nissan или Toyota.

«Цены на легкие и тяжелые модели сильно завышены, — говорит Пайл. — За первые пять лет вы потеряете от 35 до 55% стоимости авто в ценовом диапазоне от 30 до 50 тысяч долларов. Лучше купить подержанный автомобиль, чтобы первый владелец взял убытки на себя».

По мнению Car and Driver, современные тяжелые грузовики — это «рабочие лошадки, роскошные автомобили, высокопроизводительные машины и комфортабельные круизеры».

Jeep Renegade и Fiat 500

По словам Пайла, у Jeep Renegade и Fiat 500 одинаковое шасси. Он отметил, что эти авто требуют слишком частого ремонта.

Эксперты Edmunds оценил Jeep Renegade в 2023 году в 6 баллов из 10 в плане стоимости.

«Renegade — один из самых дорогих автомобилей в своем классе, — считают авторы обзора Edmunds. — Это могло бы быть нормально, если бы вы получили много преимуществ за эту цену, но это не так. Качество сборки интерьера хорошее, но внутри нет ничего выдающегося, и кажется, что вы переплачиваете за грубый и неуклюжий стиль Jeep».

Fiat 500×2023 года выпуска оказался немного лучше Jeep Renegade, получив 7 из 10 баллов от обозревателей Edmunds. Экспертам понравились «мягкие на ощупь материалы» и соответствующие цвету кузова панели, но они остались недовольны высоким ценником и «бесвкусицей в аксессуарах».

Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие внедорожники

Следующая группа автомобилей, которые Пайл не стал бы покупать — это Ford Fiesta, автомобили Nissan и небольшие внедорожники.

«Трансмиссии с двойным сцеплением и CVT не выдерживают нагрузки, — сказал механик. — Как только они выходят из строя, вы сталкиваетесь с очень дорогим ремонтом, за который многие не возьмутся, поэтому приходится обращаться к официальному дилеру».

С 2012 года Ford Fiesta стал предметом многочисленных судебных разбирательств, поскольку автоконцерн знал о неисправности трансмиссии PowerShift и все равно продавал автомобили с ней. Владельцы сообщали о проблемах даже после замены сцепления, выходных валов и трансмиссии.

Аналогичным образом владельцы различных моделей Nissan в период с 2013 по 2018 год подали жалобы в Национальную администрацию безопасности дорожного движения, утверждая, что неисправные трансмиссии CVT вызывают «дрожание и задержки во время разгона, которые могут привести к авариям».

Jeep Grand Cherokee

Авторы обзора на сайте carparts.com оценили Jeep Grand Cherokee как средний автомобиль с точки зрения надежности.

«Он получил оценку надежности 3,5 из 5 от RepairPal и занял 15 место среди 26 внедорожников среднего размера», — говорит эксперт Лиза Конан.

Пайл отметил, что не стал бы покупать Jeep Grand Cherokee, потому что он нуждается в дорогостоящем ремонте, детали преждевременно выходят из строя, а новый автомобиль слишком дорого стоит.

УНІАН По материалам:

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