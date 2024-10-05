Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года — Finance.ua

Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года

В сентябре 2024 года лидером продаж новых автомобилей в Украине стал Renault Duster, с результатом в 504 проданные единицы.

Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».

Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4.

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А «бронзу» месяца получила Mazda CX5.

ТОП-10 легковушек сентября

Renault Duster — 504 ед.; Toyota RAV-4 — 295 ед.;

Mazda CX5 — 161 ед.;

Toyota Hilux — 148 ед.;

Škoda Karoq — 138 ед.;

Hyundai Tucson — 129 ед.;

Škoda Kodiaq — 129 ед.;

Škoda Octavia — 128 ед;

Volkswagen Touareg — 114 ед.;

KIA Sportage — 112 ед.



обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи. Напомним, 1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по

Среднюю рыночную стоимость можно проверить на сайте Министерства экономики Украины.

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