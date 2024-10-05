Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года — Finance.ua
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Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года

Технологии&Авто
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Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года
Топ-10 самых популярных автомобилей в Украине в сентябре 2024 года
В сентябре 2024 года лидером продаж новых автомобилей в Украине стал Renault Duster, с результатом в 504 проданные единицы.
Об этом свидетельствуют данные «Укравтопрома».
Вторым по популярности был кроссовер Toyota RAV-4.

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А «бронзу» месяца получила Mazda CX5.

ТОП-10 легковушек сентября

  1. Renault Duster — 504 ед.;
  2. Toyota RAV-4 — 295 ед.;
  3. Mazda CX5 — 161 ед.;
  4. Toyota Hilux — 148 ед.;
  5. Škoda Karoq — 138 ед.;
  6. Hyundai Tucson — 129 ед.;
  7. Škoda Kodiaq — 129 ед.;
  8. Škoda Octavia — 128 ед;
  9. Volkswagen Touareg — 114 ед.;
  10. KIA Sportage — 112 ед.
Напомним, 1 октября Кабинет Министров Украины принял постановление, согласно которому совершенствуется процедура комиссионной торговли транспортными средствами, в частности, по обязательному представлению документа, подтверждающего стоимость транспортного средства, для заключения договора купли-продажи.
Среднюю рыночную стоимость можно проверить на сайте Министерства экономики Украины.
По материалам:
Finance.ua
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