ТОП-10 самых популярных смартфонов 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных смартфонов 2025 года
Лидерство на рынке смартфонов удерживают только две компании: Apple и Samsung. Устройства этих двух производителей занимают большинство позиций в рейтинге ТОП-10 самых популярных смартфонов первого квартала 2025 года.
Об этом свидетельствуют данные исследования Counterpoint Research.
Лидеры рейтинга
По словам аналитиков компании, безоговорочным победителем этого рейтинга стал iPhone 16. Да и всю тройку лидеров заняли продукты Apple.
Согласно отчету Counterpoint Research, по результатам продаж в первом квартале 2025 года Apple и Samsung в очередной раз разделили между собой почти весь ТОП-10.
Девять из десяти наиболее продаваемых моделей принадлежат именно этим двум брендам.
Единственной другой компанией, которой удалось попасть в рейтинг, стала Xiaomi. Но только с одной моделью.
Итак, больше всего покупателей выбрало базовую модель iPhone 16 — и это первое возвращение «обычного» айфона на вершину рейтинга с 2023 года.
Смартфон особенно хорошо продавался в регионе Ближнего Востока и Африки, а также в Японии, где он показал наивысший рост популярности.
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На втором месте оказался iPhone 16 Pro Max, а третье место занял iPhone 16 Pro.
Итого модели серии Pro обеспечили почти половину всех продаж iPhone за этот период.
Четвертую позицию занял iPhone 15, а самым успешным смартфоном Samsung стал Galaxy A16 5G — он оказался на пятом месте.
Далее в списке расположились следующие модели:
- 6 место — Galaxy A06,
- 7 место — Galaxy S25 Ultra (единственный флагман Samsung в десятке),
- 8 место — Redmi 14C от Xiaomi (единственная модель другого бренда в топе),
- 9 место — Galaxy A55,
- 10 место — iPhone 16 Plus.
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