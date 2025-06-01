ТОП-10 самых популярных смартфонов 2025 года — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных смартфонов 2025 года Сегодня 04:09 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных смартфонов 2025 года

Лидерство на рынке смартфонов удерживают только две компании: Apple и Samsung. Устройства этих двух производителей занимают большинство позиций в рейтинге ТОП-10 самых популярных смартфонов первого квартала 2025 года.

Об этом свидетельствуют данные исследования Counterpoint Research.

Лидеры рейтинга

По словам аналитиков компании, безоговорочным победителем этого рейтинга стал iPhone 16. Да и всю тройку лидеров заняли продукты Apple.

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Согласно отчету Counterpoint Research, по результатам продаж в первом квартале 2025 года Apple и Samsung в очередной раз разделили между собой почти весь ТОП-10.

Девять из десяти наиболее продаваемых моделей принадлежат именно этим двум брендам.

Единственной другой компанией, которой удалось попасть в рейтинг, стала Xiaomi. Но только с одной моделью.

Итак, больше всего покупателей выбрало базовую модель iPhone 16 — и это первое возвращение «обычного» айфона на вершину рейтинга с 2023 года.

Смартфон особенно хорошо продавался в регионе Ближнего Востока и Африки, а также в Японии, где он показал наивысший рост популярности.

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На втором месте оказался iPhone 16 Pro Max, а третье место занял iPhone 16 Pro.

Итого модели серии Pro обеспечили почти половину всех продаж iPhone за этот период.

Четвертую позицию занял iPhone 15, а самым успешным смартфоном Samsung стал Galaxy A16 5G — он оказался на пятом месте.

Далее в списке расположились следующие модели:

6 место — Galaxy A06,

7 место — Galaxy S25 Ultra (единственный флагман Samsung в десятке),

8 место — Redmi 14C от Xiaomi (единственная модель другого бренда в топе),

9 место — Galaxy A55,

10 место — iPhone 16 Plus.

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