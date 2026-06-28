ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до пяти лет (инфографика)
В мае украинцы приобрели почти 4,6 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Они составляли около четверти всех подержанных легковушек, ввезенных в страну за месяц.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, всего в мае украинский автопарк пополнили 18 тысяч подержанных легковых автомобилей с пробегом.
Наибольшую долю среди машин в возрасте до пяти лет составили бензиновые автомобили — 50%.
Дальше следуют:
- электромобили — 25%;
- гибридные — 19%;
- дизельные — 5%;
- авто с ГБО — 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовался Tesla Model Y.
Ранее Finance.ua писал, что в прошлом месяце украинцы приобрели 2652 электрокара. Чаще авто на электротяге выбирают жители столицы, а также западных областей страны.
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