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ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до пяти лет (инфографика)

Технологии&Авто
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Tesla Model Y
Tesla Model Y
В мае украинцы приобрели почти 4,6 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Они составляли около четверти всех подержанных легковушек, ввезенных в страну за месяц.
Об этом сообщили в «Укравтопроме».
По данным аналитиков, всего в мае украинский автопарк пополнили 18 тысяч подержанных легковых автомобилей с пробегом.
Наибольшую долю среди машин в возрасте до пяти лет составили бензиновые автомобили — 50%.
Дальше следуют:
  • электромобили — 25%;
  • гибридные — 19%;
  • дизельные — 5%;
  • авто с ГБО — 1%.
Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовался Tesla Model Y.
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет
ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет, Инфографика создана с помощью ИИ
Ранее Finance.ua писал, что в прошлом месяце украинцы приобрели 2652 электрокара. Чаще авто на электротяге выбирают жители столицы, а также западных областей страны.
По материалам:
Finance.ua
АвтоАвторынок УкраиныПодержанные автоУкравтопром
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