ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до пяти лет (инфографика) Сегодня 19:17 — Технологии&Авто

Tesla Model Y

В мае украинцы приобрели почти 4,6 тысячи ввезенных из-за границы подержанных легковушек в возрасте до 5 лет. Они составляли около четверти всех подержанных легковушек, ввезенных в страну за месяц.

Об этом сообщили в «Укравтопроме».

По данным аналитиков, всего в мае украинский автопарк пополнили 18 тысяч подержанных легковых автомобилей с пробегом.

Наибольшую долю среди машин в возрасте до пяти лет составили бензиновые автомобили — 50%.

Дальше следуют:

электромобили — 25%;

гибридные — 19%;

дизельные — 5%;

авто с ГБО — 1%.

Наибольшим спросом среди подержанных авто в возрасте до 5 лет пользовался Tesla Model Y.

ТОП-10 самых популярных подержанных автомобилей в возрасте до пяти лет, Инфографика создана с помощью ИИ

Ранее Finance.ua писал , что в прошлом месяце украинцы приобрели 2652 электрокара. Чаще авто на электротяге выбирают жители столицы, а также западных областей страны.

Если Вы заметили ошибку, выделите необходимый текст и нажмите Ctrl+Enter , чтобы сообщить нам об этом.