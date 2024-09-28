ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа возрастом до 5 лет — Finance.ua

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа возрастом до 5 лет Сегодня 14:12 — Технологии&Авто

ТОП-10 самых популярных подержанных авто из-за рубежа возрастом до 5 лет, Фото: freepik

В августе граждане нашей страны приобрели 8,4 тысячи ввезенных из-за границы подержанных машин возрастом до 5 лет.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, за прошедший месяц свою первую регистрацию в стране прошли почти 26 тысяч легковушек с пробегом.

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Таким образом, автомобили в возрасте до 5 лет составляли треть от этого количества.

Наибольшей популярностью в этом сегменте пользовались электрические автомобили — их доля составила 41%.

На втором месте находятся бензиновые легковушки (37%), на третьем — дизельные автомобили (11%). Гибриды и авто с ГБО заняли 8% и 3% соответственно.

Если говорить о наиболее популярных брендах, то с большим отрывом лидирует Tesla — ее модели Model Y и Model 3 на первых позициях.

ТОП-10 самых популярных подержанных авто в возрасте до 5 лет:

Tesla Model Y — 588 единиц;

Tesla Model 3 — 434;

Hyundai Kona — 305;

Nissan Rogue — 272;

Mazda CX-5 — 238;

Kia Niro — 238;

Volkswagen Tiguan — 214;

Nissan Leaf — 190;

Volkswagen Golf — 169;

Chevrolet Bolt — 156.

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