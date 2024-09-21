ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США — Finance.ua

ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США Сегодня 09:16 — Технологии&Авто

ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США, Фото: avtobazar.ua

В течение августа в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 83% больше по сравнению с августом 2023 года.

Об этом сообщает «Укравтопром».

Отмечается, что каждая пятая подержанная легковушка, которая в августе перешла на украинские номера, была из США.

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Наибольшая доля среди них (42%) — автомобили с бензиновыми двигателями.

Электромобили составляют 38% от общего количества. Гибриды — 8%. На дизельные автомобили и автомобили с ГБО приходится по 6%.

Средний возраст американских авто, пополнивших украинский автопарк в августе — 5,5 года.

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из США:

Tesla Model Y — 567 единиц;

Tesla Model 3 — 547 единиц;

Ford Escape — 329 единиц;

Tesla Model S — 265 единиц;

Jeep Cherokee — 259 единиц.

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