ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США — Finance.ua
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ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США

Технологии&Авто
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ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США
ТОП-5 самых популярных подержанных авто из США, Фото: avtobazar.ua
В течение августа в Украине было зарегистрировано почти 5,2 тыс. подержанных легковушек из США. Это на 83% больше по сравнению с августом 2023 года.
Об этом сообщает «Укравтопром».
Отмечается, что каждая пятая подержанная легковушка, которая в августе перешла на украинские номера, была из США.

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Наибольшая доля среди них (42%) — автомобили с бензиновыми двигателями.
Электромобили составляют 38% от общего количества. Гибриды — 8%. На дизельные автомобили и автомобили с ГБО приходится по 6%.
Средний возраст американских авто, пополнивших украинский автопарк в августе — 5,5 года.

ТОП-5 самых популярных подержанных автомобилей из США:

  • Tesla Model Y — 567 единиц;
  • Tesla Model 3 — 547 единиц;
  • Ford Escape — 329 единиц;
  • Tesla Model S — 265 единиц;
  • Jeep Cherokee — 259 единиц.

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По материалам:
Finance.ua
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