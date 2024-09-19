Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей — Finance.ua

Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей
По итогам августа спрос на новые дизельные легковушки увеличился, хотя все больше уступает продаже новых авто с гибридными силовыми установками.
Почему спрос рос? Как отмечают эксперты портала Auto. Ria, в конце лета украинский рынок новых авто находился под значительным давлением из-за предложения правительства увеличить сбор во время первой регистрации легковых автомобилей до 15% с начала сентября.
«И хотя эта инициатива в конце концов не нашла поддержки в сессионном зале Верховной Рады, она заставила многих потенциальных автовладельцев сократить процесс выбора и срочно отправиться в дилерский центр. Следствием стал рекордный с начала 2022 года уровень продаж новых авто: 8,1 тысячи по итогам августа», — говорят аналитики.
Какие модели выбирали
В персональном зачете моделей бестселлером дизельного сегмента остается Renault Duster, хотя дальнейший перечень фаворитов несколько изменился. Например, в десятку самых успешных в августе дизельных моделей вошли сразу четыре BMW (и еще два автомобиля этой марки поднялись до второй десятки), а на предпоследней строчке двадцатки впервые появился Mitsubishi Pajero Sport.
20 самых популярных дизельных моделей в Украине
по итогам продаж новых авто в августе (против июля)
- Renault Duster: 481 новое авто (+193);
- Volkswagen Touareg: 152 новых авто (+42);
- BMW X4: 106 новых авто (+79);
- Toyota Land Cruiser 300: 102 новых авто (+39);
- Skoda Kodiaq: 77 новых авто (+27);
- BMW X3: 67 новых авто (-8);
- BMW X5: 59 новых авто (+1);
- Citroen C5 Aircross: 54 новых авто (+14)
- BMW 3 Серии: 52 новых авто (-26);
- Peugeot 2008: 43 новых авто (+21);
Peugeot 3008: 43 новых авто (-31);
- Renault Express: 38 новых авто (+1);
- Citroen Berlingo: 32 новых авто (+9);
Opel Grandland: 32 новых авто (+4);
- Volkswagen Tiguan: 30 новых авто (+7);
- Pugeot Rifter: 27 новых авто (+5);
- BMW X6: 23 новых авто (-9);
- BMW X7: 22 новых авто (без изменений);
Lexus LX: 22 новых авто (+7);
- Hyundai Staria: 21 новое авто (+13);
- Citroen C-Elysee: 13 новых авто (-2);
Volkswagen Arteon: 13 новых авто (-3);
- Mercedes-Benz V-класса: 11 новых авто (-1);
Mitsubishi Pajero Sport: 11 новых авто (+5);
SEAT Ateca: 11 новых авто (+10);
- Toyota Proace City Verso: 10 новых авто (-3).
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