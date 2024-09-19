Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей — Finance.ua
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Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей

Технологии&Авто
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Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей
Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей
По итогам августа спрос на новые дизельные легковушки увеличился, хотя все больше уступает продаже новых авто с гибридными силовыми установками.
Почему спрос рос? Как отмечают эксперты портала Auto. Ria, в конце лета украинский рынок новых авто находился под значительным давлением из-за предложения правительства увеличить сбор во время первой регистрации легковых автомобилей до 15% с начала сентября.
«И хотя эта инициатива в конце концов не нашла поддержки в сессионном зале Верховной Рады, она заставила многих потенциальных автовладельцев сократить процесс выбора и срочно отправиться в дилерский центр. Следствием стал рекордный с начала 2022 года уровень продаж новых авто: 8,1 тысячи по итогам августа», — говорят аналитики.

Какие модели выбирали

В персональном зачете моделей бестселлером дизельного сегмента остается Renault Duster, хотя дальнейший перечень фаворитов несколько изменился. Например, в десятку самых успешных в августе дизельных моделей вошли сразу четыре BMW (и еще два автомобиля этой марки поднялись до второй десятки), а на предпоследней строчке двадцатки впервые появился Mitsubishi Pajero Sport.

20 самых популярных дизельных моделей в Украине

по итогам продаж новых авто в августе (против июля)
  1. Renault Duster: 481 новое авто (+193);
  2. Volkswagen Touareg: 152 новых авто (+42);
  3. BMW X4: 106 новых авто (+79);
  4. Toyota Land Cruiser 300: 102 новых авто (+39);
  5. Skoda Kodiaq: 77 новых авто (+27);
  6. BMW X3: 67 новых авто (-8);
  7. BMW X5: 59 новых авто (+1);
  8. Citroen C5 Aircross: 54 новых авто (+14)
  9. BMW 3 Серии: 52 новых авто (-26);
  10. Peugeot 2008: 43 новых авто (+21);
    Peugeot 3008: 43 новых авто (-31);
  11. Renault Express: 38 новых авто (+1);
  12. Citroen Berlingo: 32 новых авто (+9);
    Opel Grandland: 32 новых авто (+4);
  13. Volkswagen Tiguan: 30 новых авто (+7);
  14. Pugeot Rifter: 27 новых авто (+5);
  15. BMW X6: 23 новых авто (-9);
  16. BMW X7: 22 новых авто (без изменений);
    Lexus LX: 22 новых авто (+7);
  17. Hyundai Staria: 21 новое авто (+13);
  18. Citroen C-Elysee: 13 новых авто (-2);
    Volkswagen Arteon: 13 новых авто (-3);
  19. Mercedes-Benz V-класса: 11 новых авто (-1);
    Mitsubishi Pajero Sport: 11 новых авто (+5);
    SEAT Ateca: 11 новых авто (+10);
  20. Toyota Proace City Verso: 10 новых авто (-3).
Светлана Вышковская
Светлана Вышковская
Редактор
По материалам:
Finance.ua
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