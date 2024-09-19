Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей — Finance.ua

Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей Сегодня 21:03 — Технологии&Авто

Какие дизельные авто украинцы покупали у дилеров: ТОП-20 моделей

По итогам августа спрос на новые дизельные легковушки увеличился, хотя все больше уступает продаже новых авто с гибридными силовыми установками.

Почему спрос рос? Как отмечают эксперты Как отмечают эксперты портала Auto. Ria , в конце лета украинский рынок новых авто находился под значительным давлением из-за предложения правительства увеличить сбор во время первой регистрации легковых автомобилей до 15% с начала сентября.

«И хотя эта инициатива в конце концов не нашла поддержки в сессионном зале Верховной Рады, она заставила многих потенциальных автовладельцев сократить процесс выбора и срочно отправиться в дилерский центр. Следствием стал рекордный с начала 2022 года уровень продаж новых авто: 8,1 тысячи по итогам августа», — говорят аналитики.

Какие модели выбирали

В персональном зачете моделей бестселлером дизельного сегмента остается Renault Duster, хотя дальнейший перечень фаворитов несколько изменился. Например, в десятку самых успешных в августе дизельных моделей вошли сразу четыре BMW (и еще два автомобиля этой марки поднялись до второй десятки), а на предпоследней строчке двадцатки впервые появился Mitsubishi Pajero Sport.

20 самых популярных дизельных моделей в Украине

по итогам продаж новых авто в августе (против июля)

Renault Duster: 481 новое авто (+193); Volkswagen Touareg: 152 новых авто (+42); BMW X4: 106 новых авто (+79); Toyota Land Cruiser 300: 102 новых авто (+39); Skoda Kodiaq: 77 новых авто (+27); BMW X3: 67 новых авто (-8); BMW X5: 59 новых авто (+1); Citroen C5 Aircross: 54 новых авто (+14) BMW 3 Серии: 52 новых авто (-26); Peugeot 2008: 43 новых авто (+21);

Peugeot 3008: 43 новых авто (-31); Renault Express: 38 новых авто (+1);

Citroen Berlingo: 32 новых авто (+9);

Opel Grandland: 32 новых авто (+4); Volkswagen Tiguan: 30 новых авто (+7); Pugeot Rifter: 27 новых авто (+5); BMW X6: 23 новых авто (-9); BMW X7: 22 новых авто (без изменений);

Lexus LX: 22 новых авто (+7); Hyundai Staria: 21 новое авто (+13); Citroen C-Elysee: 13 новых авто (-2);

Volkswagen Arteon: 13 новых авто (-3); Mercedes-Benz V-класса: 11 новых авто (-1);

Mitsubishi Pajero Sport: 11 новых авто (+5);

SEAT Ateca: 11 новых авто (+10); Toyota Proace City Verso: 10 новых авто (-3).

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